Cristian Morales: «Prohibir publicidad de apuestas y plataformas de juegos online»

El concejal Cristian Morales, presentó en el Concejo Deliberante de la municipalidad de Rivadavia, un proyecto de ordenanza que tiene como objetivo regular la publicidad de apuestas y plataformas de juegos online en nuestro departamento, especialmente en los entornos donde concurren niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa propone prohibir la instalación de cartelería, anuncios gráficos, pantallas digitales o cualquier soporte publicitario vinculado a apuestas dentro de un radio de 300 metros de establecimientos educativos, clubes deportivos, polideportivos y espacios recreativos frecuentados por menores de edad.

Este proyecto surge ante la creciente preocupación por el aumento de las apuestas online entre jóvenes y adolescentes, una problemática que especialistas vinculan con la fuerte presencia de publicidad en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Considero que el Estado también debe actuar desde la prevención, promoviendo entornos más saludables y protegiendo a nuestros chicos de mensajes que puedan naturalizar prácticas que generan conductas adictivas.

La propuesta establece además que el municipio será la autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta norma, pudiendo intimar el retiro de la publicidad en infracción y aplicar las sanciones correspondientes.

Asimismo, se contempla la posibilidad de impulsar campañas de concientización sobre prevención de la ludopatía, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes, expresó el concejal Cristian Morales.

Este proyecto será analizado en las próximas comisiones del Concejo Deliberante.