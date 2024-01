Gobierno y productores ganaderos tuvieron un segundo encuentro para analizar la preocupación ante los sistemas antigranizo

El gobierno convocó a productores ganaderos de Sarmiento y Valle Fértil. El ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Federico Ríos explicaron los pasos que vienen dando para dar una respuesta a este planteo.

Referentes del sector ganadero, preocupados por la lucha antigranizo en la provincia, fueron recibidos por los titulares del área de Producción, Gustavo Fernández y de Ambiente, Federico Ríos en el Cuarto Piso del Centro Cívico.

La reunión se convocó para acercarles las conclusiones de la rueda de consulta con expertos que inició el Gobierno, en respuesta a las inquietudes que plantearon los productores. Siguiendo, así, la línea encomendada por el gobernador Marcelo Orrego de atender de cerca a este planteo.

En ese sentido, el ministro Fernández les transmitió a los presentes que “el gobernador está plenamente al tanto de la situación y es por eso que estamos aquí reunidos” A lo que añadió “esta situación viene de hace años, no es nueva. Pero antes los funcionarios se escondían y no hicieron nada, ahora, en cambio, dos representantes del Gabinete, estamos acá para arribar en conjunto a una solución a este tema.

Ríos, por su parte, indicó que “créanme que lo que les pasa a los ganaderos lo sentimos, es un tema que nos ha sensibilizado. Explicó que en el país no hay reglamentación sobre el tema de la lucha antigranizo y destacó que “este hecho de estar unidos es un mensaje claro a la sociedad, el que juntos podemos llegar a alguna resolución dentro de una normativa que sirva de aquí para adelante y darle un punto final a este tema que durante mucho tiempo nadie quiso responder”.

Se les brindó la información acerca de los fundamentos de especialistas de instituciones como INTA, Colegio de Ingenieros Agrónomos, meteorólogos y legistas, así como responsables de Hidráulica y Secretaría del Agua.

Después de atender al detalle de estos informes, que fueron comentados por el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, los productores y representantes del Gobierno concluyeron en la necesidad de avanzar en la creación de una herramienta que regule todo tipo de actividades o sistemas que tengan la intención en la provincia de modificar el ciclo hidrológico natural en sus etapas de condensación y precipitación.

“Trajimos a esta mesa una problemática que no está resuelta en el país, lo que nos permite avanzar con una regulación seria”, valoraron los presentes

Estuvieron presentes también, el subsecretario de Desarrollo Sustentable, Héctor Bustamante. Así como el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro, el diputado por ese departamento, Andrés Castro y el presidente de Consejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Alberto Gómez. Además, asistieron el concejal de Valle Fértil, Pedro Lucero; el director de Contingencias Climáticas y Registro Productor, Alberto Gallardo; el director de Desarrollo Agropecuario Fernando Sánchez Montaner y la Consejera de las Comunidades Huarpes y Pueblos Indígenas, Nadia González. Entre los productores agropecuarios de Sarmiento y Valle Fértil, estuvieron presentes Jorge González, Humberto Sosa, Federico Balmaceda, Carlos Horacio Romero, Miguel Acosta y Miguel Fernández.