Gran nivel de los triatletas sanjuaninos a nivel nacional e internacional

Termas de Río Hondo se ha convertido en su lugar para correr triatlón, pues es la cuarta vez que Claudia Riveros gana una competencia en ese lugar. Esta vez se trató del Half Termas de Río Hondo, pero este romance con la tierra santiagueña comenzó con su triunfo en un half en septiembre de 2022; siete meses después, en abril de 2023, ganó otra prueba similar; en septiembre del año pasado se quedó con un triatlón full y el domingo 28 de abril de 2024 marcó su cuarta victoria.

Apenas a tres semanas de haber corrido el Ironman en San Juan, Claudia, con su sonrisa imborrable, comenta luego de cruzar el arco de llegada en 5h08m05s: “En el comienzo con natación, mi reloj marcó que nadamos más de los 1900 metros, fueron 2400, por lo que los tiempos no fueron buenos. El día anterior había lloviznado todo el día, por lo que estaba todo muy mojado.

La natación estuvo compleja porque había mucha bruma y costaba ver las boyas en el circuito que tuvo dos vueltas en el circuito; la verdad que se hizo largo con muchas olas en el medio por el viento.

En el ciclismo, el circuito tenía parte en el autódromo y sobre la ruta. Por la humedad que había, tuve mucha precaución en las curvas para evitar caídas; la experiencia dentro de la pista me pareció muy linda, ya que nunca había corrido en una pista. Por esa circunstancia, el ciclismo no fue rápido.

En el pedestrismo fueron cuatro vueltas por las calles del costado del autódromo; por suerte no salió el sol en un circuito que fue rápido, lo que me permitió terminar primera en la general. Estoy muy feliz de haber podido viajar, participar y tener esas buenas sensaciones.

Es el segundo half que corro en este mes, recordando el del 7 de abril en San Juan y es el último de la temporada.

Ahora voy a preparar el calendario para este año y del año que viene y trabajar los próximos objetivos.

A este triatlón fueron otros sanjuaninos que participaron en las dos distancias (estándar y half). Más allá del clima que no acompañó mucho, las sensaciones fueron buenas y volvimos contentos de Termas, una ciudad que siempre nos trata con cordialidad, con una buena organización y lo más lindo que es compartirlo con mis compañeros de viaje, a quienes felicito por su participación

Ya tengo pensado volver en septiembre; ahora a seguir trabajando y mejorando y ver lo que viene ahora para el resto del año, con la mira puesta en 2025”

Además de Claudia, estuvieron presentes Martín Merlo (1° en su categoría, en standard), Sebastián Manrique, Emil Caliva y Verónica Capra (2ª en la general y 1ª en su categoría en standard), Carlos Lima y Gustavo Regalado.

Thomas Castañeda en Venezuela

En La Guaira, Venezuela, se realizó la Copa de las Américas de Triatlón y Campeonato Sudamericano de Triatlón, con la presencia del sanjuanino Thomas Castañeda, quien tuvo su debut en la categoría Hombres U23.

Fue en distancia Standard, con 1500 metros de nado, 40 km de bicicleta y 10 km de pedestrismo, donde Thomas finalizó en el décimo puesto en la general y cuarto en su categoría. Luego de la competencia, el joven sanjuanino que entrena en México, dijo: “La verdad que me sentí muy bien y esto es el fruto de un buen trabajo que estoy haciendo con el equipo Alpha, en México.

En la natación estuve muy rápido en circuito de 500 metros que hicimos en tres oportunidades y donde nos encontramos con gran cantidad de medusas que me tocaron un par de veces, una en el hombro que fue la que más ardió, pero nada que complicara la carrera.

Salí en el segundo grupo de natación y en la bici me sentí muy bien; se habían fugado cuatro atletas y yo salí a buscarlos, con la idea de quedarme en la punta y bajar a correr entre los primeros. Lo cierto es que no tuve problemas en llegar al pelotón y quedarme en el grupo. En la segunda vuelta ya íbamos todos juntos y nadie hacía nada fuerte, pensando en que quedaba poco para terminar. Hubo un ataque en el final y yo siempre me mantuve entre los de adelante.

A la hora de correr me mantuve firme, a un paso bueno, sintiéndome muy bien, algo que agradezco a Luis, mi preparador. Pude mantener el ritmo y fui remontando bastante para acercarme a los que habían salido delante de mí en la transición.

Fue un décimo puesto en la categoría Elite y cuarto en Sub 23, siendo ésta mi primera competencia en la categoría. Estoy muy contento con el resultado, porque más allá de cómo terminé, éste ha sido un buen momento para darme cuenta de cómo estoy físicamente y a qué nivel estoy, lo que me deja conforme y sé que debo seguir entrenando fuerte para las competencias que siguen y terminar el año de la mejor forma posible.

Todo esto lo puedo hacer gracias a mi mamá y mi papá que me están bancando desde que empecé en el triatlón y son los que siguen estando. Actualmente se hace todo muy difícil y es muy duro estar así, especulando en qué gastar para poder llevar un bicicleta en un vuelo, por ejemplo”.

Este lunes, Thomas estará viajando a Calima, Colombia para correr una Copa Continental el próximo sábado.