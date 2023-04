Guillermo Francella: “Hace falta que las películas vuelvan a los cines, y después vayan a las plataformas”

El actor estrena La extorsión a semanas de viajar a Madrid para representar a la Argentina en los Premio Platino.

Guillermo Francella siempre da que hablar, desde sus históricas interpretaciones, asumiendo desafíos diversos e incluso representando al país a nivel mundial con las nominaciones que reciben sus personajes o producciones en las que trabaja, ya sean películas, series, novelas u obras de teatro.

Durante el último tiempo, decidió encarar proyectos que lo pusieron por fuera de su zona de confort y corriéndose un poco de la faceta humorística que tanto lo caracterizó a lo largo de su carrera. Salvando el éxito que fue Casados con hijos en el teatro Gran Rex, Francella encaró en el último tiempo proyectos donde tuvo que recrear historias de drama y con una fuerte carga emotiva.

En esta oportunidad, Francella da otro salto hacia una compleja trama cargada de suspenso y sucesos inesperados. Los giros argumentales y los momentos sorpresivos para el espectador son, sin duda, lo que destaca a este nuevo lanzamiento. Se zambulló en la piel de Alejandro para contar su historia en el film La Extorsión, el cual se estrena en cines este jueves. La película es dirigida por Martino Zaidelis y cuenta con la actuación de Pablo Rago y Andrea Frigerio, además de la participación de Guillermo Arengo, Carlos Portaluppi, Alberto Ajaka y Mónica Villa.

“Fue un viaje inolvidable que desde que leí el guión hace un par de años me sedujo muchísimo. El disparador, el género que siempre amé como espectador, y vivirlo como actor me encantó. El trabajar con Martino (el director), que nos habíamos prometido hacerlo. Fueron fundamentales los ensayos para componer y sobre todo para encontrar los tonos de los vínculos entre los personajes”, asegura Guillermo, entusiasmado por el lanzamiento de este nuevo filme.

Sobre su personaje, Francella habla de la composición, algo que los actores suelen hacer con frecuencia para lograr la mayor credibilidad frente al espectador. “Me vi muy representado con su historia, es decir, me identifiqué que me puede pasar a mí lo que le pasó a él, a cualquiera de nosotros en realidad nos puede pasar, aunque no sentía cercanía ni en sus modos ni en su forma de ser”.

—Venís de Casados con hijos, estás por estrenar la segunda parte de El encargado, esta peli también. ¿En algún momento pensás parar un poco, relajarte?

—Se dio un poquito así, la pandemia nos detuvo y un montón de proyectos que tenía en un año y otro años se hicieron los dos, en el mismo año. Por ejemplo Granizo y El Encargado. Y después, la segunda temporada de El Encargado con el comienzo de ensayos de Casados...

¿Esta peli la filmaron hace un año?

—Claro, hace un año terminamos de grabarla. A fines de abril en Madrid, así que un año, exactamente. Y después vienen los lanzamientos.

—En dos semanas viajás a Madrid, a los Premios Platino.

—A los Platino, sí, donde fuimos nominados como mejor miniserie y yo, como mejor actor. Granizo también fue reconocida como mejor comedia iberoamericana, así que vamos a ver qué pasa. Es un gran premio, es el Oscar lationamericano, como me gusta decir a mí. He estado en varios Premios Platino y bueno, vamos expectantes para allá.

—El rubro del cine argentino es bastante fuerte, debe ser un orgullo poder representar al país en el exterior.

—Obvio, lo único que también está faltando es que vuelvan a las salas, porque va todo por plataformas. Está vez Warner, HBO nos concedió seis semanas en los cines, pero no está pasando eso, ¿viste? Granizo se estrenó directamente en plataforma, de modo que hace falta que vuelvan a los cines las películas y después vayan a plataforma, si total, para ellos tiene que ser lo mismo. No tenemos que perder ese terreno nuestro.

La extorsión cuenta la historia de Alejandro, un experimentado piloto aeronáutico que esconde un secreto: una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los Servicios de Inteligencia lo descubren y lo extorsionan, exigiéndole transportar una misteriosa mercancía en la ruta Buenos Aires–Madrid sin hacer preguntas. “Si tienes algún problema lo hablás con nosotros y solamente con nosotros”, se escucha que le dicen en el adelanto.

Entonces, ¿qué hace Alejandro al respecto? En alerta por el misterioso cargamento que lleva, se adentrará en un universo de mucha intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él, pero también a quienes ama. Intentará escapar con vida de aquel arriesgado proceso a cualquier precio.

“La verdad que lo que más me gusta de la película son las actuaciones, creo que hacen que el espectador se enganche y por supuesto la trama que te lleva hacia delante la historia. Es muy ajustada, muy de relojería y con las actuaciones logramos un complemento para que la película sea muy disfrutable. Desde la etapa del montaje ya veíamos que venía funcionando bien. Así que esperemos que la gente la disfrute también”, concluye el director, Martino Zaidelis.