Hechos del mundo de la música

1944 – NINO BRAVO. Nace en el municipio de Ayelo de Malferit (Valencia, España) el cantante español Nino Bravo (Luis Manuel Ferri Llopis), referente de la balada romántica, quien publicó cinco discos como solista y una treintena de recopilaciones de sus canciones más populares.

1952 – NITO MESTRE. Nace en Buenos Aires el músico Nito Mestre, cantante y guitarrista del dúo Sui Generis junto a Charly García, a quien conoció en los años ‘70, cuando eran estudiantes secundarios en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno del barrio porteño de Caballito.

1963 – THE BEATLES. La legendaria banda británica de pop rock The Beatles toca por última vez en The Cavern Club, bar de Liverpool donde actuó 292 veces. Las entradas para el que sería el último concierto de “los cuatro de Liverpool” se vendieron en media hora.

1963 – JAMES HETFIELD. Nace en la ciudad de Downey (California, EEUU) el cantante y guitarrista estadounidense James Hetfield, vocalista y principal compositor de la banda de thrash metal Metallica, con la que vendió más de 120 millones de discos.