Historia del Rock

22 agosto 1912. Nace John Lee Hooker, uno de los grandes bluesmen de todos los tiempos. Destacó con su adaptación eléctrica del estilo de blues del Delta. Su estilo incorporaba elementos como el «talking blues» y las influencias tempranas del norte de Misisipi. John Lee Hooker grabó prolíficamente desde 1948 hasta 2001, colaborando con artistas como Bonnie Raitt y Carlos Santana.

22 agosto 1956. Elvis Presley comienza el rodaje en Hollywood de la película The Reno Brothers, para la cual el productor Hall Wallis había prestado su nueva propiedad cinematográfica, Elvis Presley, a Twentieth Century Fox. La película sería un western de la Guerra Civil Americana, protagonizada por Richard Egan y Debra Paget, basada en la novela de Maurice Geraghty.

22 agosto 1958. Nace Vernon Reid, guitarrista del grupo de rock alternativo Living Colour.

22 agosto 1961. Nace Roland Orzabal, cantante del grupo de pop rock Tears For Fears.

22 agosto 1961. Nace la batería de The Bangles Debbi Peterson

22 agosto 1961. Nace Andrés Calamaro.

22 agosto 1962. Nace el guitarrista de Screaming Trees, Gary Lee Conner.

22 agosto 1963. Nace la cantante Tori Amos. A lo largo de su carrera, ha explorado una amplia gama de temas, desde la introspección personal hasta cuestiones sociales y feminismo. Tori Amos alcanzó reconocimiento en la década de los años 90 con su álbum debut Little Earthquakes. A lo largo de los años, ha lanzado una serie de álbumes muy destacados como Under the Pink y Boys for Pele.

22 agosto 1964. Where Did Our Love Go de las Supremes llega al número 1 en Estados Unidos.

22 agosto 1967. Nace Layne Staley, cantante de Alice in Chains.

22 agosto 1968. The Beatles grabarían el tema Back in The USSR

22 agosto 1969. Nace Steve Cradock, guitarrista de Ocean Colour Scene.

22 agosto 1970. Llega al número 1 en Estados Unidos el LP Cosmos Factory del grupo de rock americano Creedence Clearwater Revival.

22 agosto 1970. Llega al número 1 en Reino Unido el LP A Question Of Balance de Moody Blues.

22 agosto 1978. Sid Vicious da su última actuación en directo junto con Nancy Spungen, Rat Scabies de los Damned y Glen Matlock de los Sex Pistols. Sería en el Electric Ballroom de Londres.

22 agosto 1980. Se celebra el 20th National Rock Festival en Reading con las actuaciones de Iron Maiden, UFO, Budgie, Def Leppard, Whitesnake, Gillan, Rory Gallagher y varios más.

22 agosto 1980. Sale el single Another One Bites The Dust de Queen. El tema sería su segundo número 1 en Estados Unidos y estaría incluido dentro del disco The Game.

22 agosto 1981. Llega al número 1 en Estados Unidos el LP 4 del grupo de A.O.R Foreigner.

22 agosto 1983. Sale el LP Construction Time Again de Depeche Mode. El disco marcó un punto importante en la evolución del sonido de la banda, alejándose de su enfoque inicialmente pop hacia un estilo más electrónico e industrial. Producido por Daniel Miller y Depeche Mode, el álbum incorporaba elementos sonoros innovadores, como muestras de sonidos industriales. Temáticamente, abordaba cuestiones sociales y políticas, incluyendo canciones que critican la explotación laboral y la alienación en la sociedad moderna. Construction Time Again incluiría canciones como Everything Counts, que se convirtió en uno de los primeros éxitos del grupo inglés.

22 agosto 1983. Sale el single Mama de Genesis.

22 agosto 1986. La película Stand By Me se estrena en los cines. Está basada en una novela de Stephen King llamada The Body , pero el director Rob Reiner decide ponerle el nombre de la famosa canción para realzar la historia de la amistad y evitar que suene como una película de terror.

22 agosto 1989. Sale el disco Cocked & Loaded del grupo de hard rock L.A Guns.

22 agosto 1992. Llega al número 1 en Reino Unido el LP We Can´t Dance de Genesis.

22 agosto 1994. Sale el primer disco de Echobelly llamado Everyone´s Got One.

22 agosto 1995. Rancid lanzan su disco …And Out Come The Wolves. Junto con el Dookie de Green Day, Stranger than Fiction de Bad Religion y Smash de Offspring serían los principales discos en poner de nuevo en el foco de atención el punk rock.

22 agosto 1997. U2 actúan la primera de las dos noches en el estadio de Wembley en el Pop Mart Tour.

22 agosto 2003. Se celebra la nueva edición del Festival de Reading y Leeds con las actuaciones de los White Stripes, Iron Maiden, Yeah Yeah Yeahs, The Libertines, Doves, Linkin Park, Metallica, System of a Down, Blur, Beck, Elbow, Primal Scream y muchos más.

22 agosto 2005. Sale Howl del grupo de rock alternativo Black Rebel Motorcycle Club

22 agosto 2005. Sale el single Streets of Love de los Rolling Stones

22 agosto 2005. Sale el single The Importance Of Being Idle de Oasis.

22 agosto 2008. Sale el disco Run For Your Life de Creepshow

22 agosto 2010. Llega al número 1 en Reino Unido el LP The Final Frontier de Iron Maiden.

22 agosto 2011. Muere el compositor Jerry Leiber.