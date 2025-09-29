Iglesia celebró la Fiesta Departamental de la Primavera con color y tradición

El vicegobernador Fabián Martín participó de la 33ª edición del festejo junto a los diputados provinciales y el intendente Jorge Espejo.

El departamento de Iglesia vivió una jornada llena de alegría con la 33ª Fiesta Departamental de la Primavera, que tuvo como protagonistas a los jóvenes y a toda la comunidad en una celebración marcada por el color, la creatividad y la tradición.

El vicegobernador Fabián Martín participó del evento junto a los diputados Gustavo Deguer, María Rita Lascano y Carlos Jaime, quienes fueron recibidos por el intendente Jorge Espejo. Las autoridades acompañaron a los vecinos y a las familias iglesianas en una noche que reafirmó el valor de la cultura popular y del encuentro comunitario.

El acto comenzó con la apertura a cargo de las promociones de sexto año, seguidas por el esperado desfile de carruajes elaborados con producción local. Cada carroza reflejó el talento, el esfuerzo y la imaginación de los estudiantes, convirtiéndose en una verdadera muestra de identidad departamental.

Además, el público disfrutó de la actuación de murgas y comparsas que animaron la jornada, junto con la presentación de las promociones escolares. El gran cierre estuvo a cargo de la banda King of Banana, que hizo vibrar al público con su música.

En su mensaje, el vicegobernador Fabián Martín destacó: “Cada carruaje, cada color y cada sonrisa reflejan la creatividad, la unión y la alegría de esta nueva generación. Celebrar la primavera es también celebrar la esperanza y el futuro que ellos representan”.

La Fiesta de la Primavera de Iglesia volvió a mostrar su espíritu comunitario y el orgullo por las tradiciones locales, con una fuerte participación de instituciones educativas, estudiantes y familias que hicieron posible un festejo que sigue creciendo año tras año.