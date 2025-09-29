Jáchal recibió al Vicegobernador con importantes aportes en deporte e inclusión

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, llevó adelante una significativa agenda institucional en el departamento Jáchal, donde desarrolló una serie de actividades que reflejan su compromiso con el fortalecimiento de sectores clave como el deporte y la inclusión social. Asistieron en la ocasión, los legisladores Carlos Jaime Quiroga, María Lascano, Mónica González y Federico Rizo.

Durante la jornada, el titular del Poder Legislativo visitó las instalaciones del Aeroclub Frontera Jáchal, donde constató las mejoras realizadas recientemente en la pista y destacó el valor estratégico de este espacio, tanto para actividades recreativas como para posibles operativos de emergencia.

El acompañamiento al deporte también tuvo un lugar central en su visita. Fabián Martín hizo entrega de bicicletas a la Escuela de Ciclismo Alejandro “Coco” García, reconociendo la labor que realiza esta institución en la formación de jóvenes deportistas. Además, proporcionó indumentaria a diversos clubes locales, fortaleciendo su rol en la contención social y el desarrollo integral de niños y adolescentes.

La jornada incluyó también un momento especialmente emotivo, con la entrega de una tricicleta adaptada a un vecino del departamento, en una acción conjunta con la Dirección de Discapacidad.