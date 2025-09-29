Docentes de Jáchal e Iglesia recibieron computadoras

En el marco de una jornada educativa y social, presidida por el vicegobernador Fabián Martín, el Gobierno de San Juan concretó la entrega de notebooks para maestros de grado y de anteojos para familias del departamento.

La Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro fue escenario del acto en el que el vicegobernador Fabián Martín, encabezó la distribución de 244 notebooks destinadas a docentes de 1° a 6° grado de gestión estatal y privada de los departamentos Jáchal (176 equipos) e Iglesia (68 equipos).

La actividad contó con la presencia de los diputados María Rita Lascano, Carlos Jaime, Federico Rizo y Mónica González; el intendente de Jáchal, Matías Espejo; entre otras autoridades provinciales, municipales y escolares.

La iniciativa forma parte del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”, que tiene como objetivo fortalecer el acceso a la tecnología en las aulas y acompañar la labor docente con equipamiento y formación digital. Esta política se complementa con el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y la implementación de EDUGE, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa que convierte a San Juan en pionera en el uso de inteligencia artificial en el ámbito educativo.

En su mensaje, el vicegobernador destacó la centralidad que tiene la educación para la gestión provincial: “Septiembre es un mes de la educación, sin dudas. Los maestros no solo iluminan mentes, también corazones; no solo enseñan, sino que contienen a nuestros niños y jóvenes en momentos difíciles. Nos toca gobernar con menos recursos, pero el gobernador Marcelo Orrego y su equipo decidieron poner la educación en el centro de la gestión, apostando al largo plazo porque es el camino hacia una sociedad más justa y solidaria”.

Fabián Martín también subrayó la importancia de entregar herramientas que potencien la labor de los docentes: “Que los maestros tengan computadoras es fundamental para el trabajo diario. San Juan es una de las pocas provincias que con fondos propios sostiene el incentivo docente. Por eso, felicitaciones a todos los que hacen posible este extraordinario esfuerzo en favor de la educación”.

Junto con la entrega de computadoras, la jornada en Jáchal incluyó también la distribución de anteojos a vecinos que gestionaron el beneficio a través de los operativos territoriales del Gobierno provincial, en el marco de la política de atención directa a las familias sanjuaninas.

De esta forma, la gestión provincial reafirma su compromiso de invertir en el presente para proyectar un futuro mejor, con más herramientas para los docentes y mayor inclusión social para la comunidad.