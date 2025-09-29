Fabián Martín encabezó una jornada de apoyo social y productivo en Iglesia

En una nueva acción territorial, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, visitó el departamento Iglesia, donde desarrolló una intensa agenda orientada al fortalecimiento del deporte, el emprendedurismo y el acceso a la salud visual. La actividad contó con el acompañamiento del intendente Jorge Espejo, el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y diputados Federico Rizo, Gustavo Deguer, Carlos Jaime Quiroga, María Rita Lascano y Mónica González.

En el marco del recorrido, se realizó la entrega de lentes a 260 vecinos del departamento, con el propósito de mejorar su calidad de vida a través del acceso a elementos fundamentales para el desempeño diario. Al respecto, Martín expresó: “El gobernador nos ha pedido que lleguemos al interior profundo, incluso a las casas más alejadas de Rodeo o de Villa Iglesia. Queremos llegar lo más lejos posible”.

Además, se entregó indumentaria y equipamiento deportivo a clubes locales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la actividad física, promoviendo hábitos saludables y contención social en niños, jóvenes y adultos.

Otro de los ejes destacados de la visita fue la entrega de maquinarias, herramientas e insumos a emprendedores iglesianos, en el marco del programa provincial Aprender, Trabajar y Producir. Entre los beneficiarios se destacó una emprendedora que recibió equipamiento completo para una peluquería, mientras que otros vecinos fueron asistidos con herramientas para diversos oficios.

“Queremos que la gente entienda que puede emprender, ser su propio jefe y generar incluso empleo para otros”, subrayó el vicegobernador.

Por su parte, el intendente Jorge Espejo valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la importancia del operativo en el departamento: “Hoy hemos recibido a la gente del Gobierno de la provincia, encabezados por el vicegobernador, con un operativo muy importante. La entrega de lentes, equipamiento deportivo y herramientas de trabajo son acciones que permiten capacitar, generar empleo y abrir nuevas oportunidades para nuestros vecinos. Esto es fundamental para Iglesia”, sostuvo.