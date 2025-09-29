La Legislatura impulsó una Jornada Cardiológica en el Día Mundial del Corazón

En el marco del Día Mundial del Corazón y con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención y tratamiento, la Cámara de Diputados de San Juan llevó adelante una Jornada Cardiológica en el Auditorio Emar Acosta. La actividad fue organizada en conjunto con la Clínica El Castaño, el Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad (CIMAC) y la Federación Argentina de Cardiología.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vicepresidente primero de la Cámara, diputado Enzo Cornejo, acompañado por el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y el legislador Juan de la Cruz Córdoba. También participaron el doctor Gustavo Alcalá (Fundación Clínica El Castaño) y el doctor Raúl Berenguer, presidente de la Federación Argentina de Cardiología – Filial San Juan.

La actividad fue declarada de Interés Social, Sanitario y Educativo por el Poder Legislativo. En ese marco, los diputados Cornejo y Córdoba hicieron entrega de la resolución al Dr. Gustavo Alcalá.

Durante su intervención, el diputado Cornejo dio la bienvenida a los presentes y transmitió los saludos del vicegobernador Fabián Martín, quien no pudo asistir por compromisos de agenda. En su mensaje, destacó: “No es un día para celebrar, es un día para ocuparnos. Estas jornadas son de gran valor, ayudan a tomar conciencia y reflejan el compromiso de cada uno de los profesionales de la salud, que día a día aportan a la solución de esta problemática que afecta a tantas personas”.

Además, subrayó la importancia de adoptar hábitos saludables, realizar controles preventivos y detectar a tiempo los factores de riesgo como medidas clave para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Finalizado el acto de apertura, se desarrollaron distintas disertaciones a cargo de especialistas que abordaron temas como:

Tratamiento del colesterol elevado

Hipertensión y compromiso renal

Causas vasculares del deterioro cognitivo y la demencia

Relación entre mamografías y enfermedad coronaria

Ejercicio físico antes y después de una enfermedad cardiovascular

La jornada representó un espacio de formación y sensibilización, reafirmando el compromiso de la Legislatura con la salud pública y la prevención de enfermedades crónicas.