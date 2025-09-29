El vicegobernador Fabián Martín se reunió con jóvenes de CADEMI en Iglesia

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
Martin Iglesia 1

El encuentro permitió dialogar sobre desafíos y oportunidades del emprendedurismo en la región, con el compromiso de acompañar a los jóvenes empresarios iglesianos.

El vicegobernador Fabián Martín mantuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de Empresas Mineras Iglesianas (CADEMI), una organización que reúne a jóvenes empresarios y emprendedores del departamento Iglesia. La reunión tuvo como eje escuchar sus inquietudes, compartir proyectos y fortalecer los vínculos institucionales que permitan impulsar el desarrollo productivo y social de la región.

Acompañado por los diputados Federico Rizo, Carlos Jaime, María Rita Lascano y Mónica González; y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el vicegobernador destacó la iniciativa y el entusiasmo de los jóvenes emprendedores, resaltando que este tipo de espacios son clave para el futuro de la provincia. “Hemos sido invitados por CADEMI y nos llena de orgullo ver a tantos jóvenes emprendedores de Iglesia, preparados y comprometidos con generar sus propias oportunidades y también empleo para otros. Son un ejemplo que queremos llevar a todo San Juan, para que otros jóvenes elijan este camino de esfuerzo y de trabajo”, expresó.

Durante la charla, Fabián Martín puso en valor la decisión del Gobierno provincial de brindar herramientas concretas para el crecimiento de los emprendedores locales: “Estamos acá para apoyarlos con créditos, capacitaciones y todas las herramientas que tiene el Estado. Sabemos que el futuro se construye con el empuje de los jóvenes y por eso trabajaremos juntos para superar desafíos y potenciar las oportunidades que se abren en Iglesia”.

Por su parte, desde CADEMI agradecieron la visita y destacaron la importancia de contar con un canal de diálogo directo con las autoridades provinciales, que permita avanzar en proyectos de impacto territorial y social.

De esta manera, la Legislatura acompaña y promueve espacios de participación que potencian el desarrollo local, con especial énfasis en la juventud, la innovación y el emprendedurismo como motores de crecimiento para San Juan.

