Inauguración de la nueva iluminación LED de Desamparados

El vicegobernador Fabián Martín participó de la inauguración del nuevo sistema de iluminación LED del club Sportivo Desamparados, en una jornada que marcó un hito para la institución y para el deporte sanjuanino. El acto fue encabezado por el presidente del club, Martín Sassul, y reunió a autoridades provinciales, dirigentes e hinchas que colmaron el estadio para compartir un momento histórico. En ese marco, el Vicegobernador destacó el valor de la inversión pública en infraestructura deportiva como herramienta de desarrollo social, integración comunitaria y fortalecimiento institucional. La ceremonia incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa y un espectáculo de fuegos artificiales que acompañó el encendido oficial de las nuevas luminarias, generando un clima de celebración en el barrio. La puesta en funcionamiento coincidió con la previa del encuentro ante Atenas de Pocito por la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera División. La obra incorporó proyectores modulares de alta eficiencia con una potencia de 210.000 lúmenes, equipados con tecnología LED Philips Zeus 1500, ópticas de alta transparencia y estructura de aluminio diseñada para optimizar la disipación térmica. El sistema cuenta con una vida útil estimada superior a las 100.000 horas, garantizando rendimiento y durabilidad. La inversión fue impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, conducido por Guido Romero, con la intervención del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Fernando Perea, en la ejecución de los trabajos.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi