Fabián Martín acompañó en la celebración del aniversario del Partido Bloquista

En el marco del 108° aniversario del Partido Bloquista, el vicegobernador Fabián Martín participó del acto conmemorativo realizado en el Parque de Mayo, frente a la Legislatura provincial, reafirmando el vínculo institucional y político con una de las fuerzas históricas de San Juan.

La ceremonia, encabezada por el presidente del partido, el diputado provincial Luis Rueda, reunió a dirigentes y militantes bloquistas al pie del monumento a Federico Cantoni.

El vicegobernador estuvo acompañado por el secretario de Ambiente, Federico Ríos, y por el ex presidente de la Unión Cívica Radical sanjuanina, Eduardo Castro, consolidando una presencia institucional que subrayó el carácter plural y dialoguista de la actual etapa política.

Durante la jornada, Fabián Martín destacó el aporte del bloquismo a la construcción de consensos en la provincia y su compromiso con una agenda de trabajo orientada al desarrollo y al futuro de San Juan.

Cabe señalar que el partido Bloquista cuenta con representación en la Cámara de Diputados y forma parte del esquema de alianzas que sostiene la gobernabilidad.

