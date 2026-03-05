Fabián Martín acompañó en la celebración del aniversario del Partido Bloquista

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026
Martin bloquismo

En el marco del 108° aniversario del Partido Bloquista, el vicegobernador Fabián Martín participó del acto conmemorativo realizado en el Parque de Mayo, frente a la Legislatura provincial, reafirmando el vínculo institucional y político con una de las fuerzas históricas de San Juan.

La ceremonia, encabezada por el presidente del partido, el diputado provincial Luis Rueda, reunió a dirigentes y militantes bloquistas al pie del monumento a Federico Cantoni.

El vicegobernador estuvo acompañado por el secretario de Ambiente, Federico Ríos, y por el ex presidente de la Unión Cívica Radical sanjuanina, Eduardo Castro, consolidando una presencia institucional que subrayó el carácter plural y dialoguista de la actual etapa política.

Durante la jornada, Fabián Martín destacó el aporte del bloquismo a la construcción de consensos en la provincia y su compromiso con una agenda de trabajo orientada al desarrollo y al futuro de San Juan.

Cabe señalar que el partido Bloquista cuenta con representación en la Cámara de Diputados y forma parte del esquema de alianzas que sostiene la gobernabilidad.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Más historias

Martin justicia

Acto de cambio de presidencia de la Corte de Justicia

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026
Martin colores

El vicegobernador presente en una nueva edición multitudinaria de Rivadavia en Colores

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026
placa desamparados

Inauguración de la nueva iluminación LED de Desamparados

EL REPORTERO 5 de marzo de 2026