Reunión con médicos y pacientes por el Día de Enfermedades Poco Frecuentes
En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, el diputado Enzo Cornejo recibió en la mañana del viernes 27 de febrero a una delegación de médicos y pacientes representantes de EPOF, reafirmando el compromiso legislativo con la visibilización y el acompañamiento de quienes conviven con estas patologías. Del encuentro participaron profesionales del Hospital Rawson: el endocrinólogo infantil Eduardo Sánchez, la jefa de la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos Mariela Manrique y el ginecólogo Gustavo Mofficone. Asimismo, estuvieron presentes representantes de distintas asociaciones que trabajan activamente en la contención, orientación y defensa de los derechos de pacientes y familias. Entre ellas, la asociación APAV – Un Aliento para Vencer; la Fundación ALBI San Juan; representantes vinculados al Banco Credicoop; y referentes de patologías como Lupus, Síndrome de Sjögren y Uveítis. El Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes se conmemora cada 28 de febrero —o el 29 en años bisiestos— con el objetivo de visibilizar patologías que afectan a menos de 1 persona cada 2.000 habitantes. Se estima que existen alrededor de 8.000 tipos de enfermedades poco frecuentes y que impactan aproximadamente en el 7% de la población mundial, siendo en su mayoría de origen genético y de aparición frecuente en la infancia. Durante la reunión, el diputado Cornejo destacó la importancia de fortalecer políticas públicas orientadas a mejorar el acceso al diagnóstico temprano, promover la investigación científica y garantizar tratamientos adecuados. En este sentido, recordó la vigencia de la Ley Nacional N° 26.689, normativa que reconoce 5.885 enfermedades poco frecuentes y establece un marco de protección integral para quienes las padecen. La jornada constituyó un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, profesionales de la salud y organizaciones civiles, consolidando una agenda común que busca mayor concientización, inclusión y acompañamiento para las personas con EPOF y sus familias.
Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi
Fotos Mario Contreras