Inauguramos el Paseo Enrique Farinela

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
paseo Farinella

Un nuevo espacio que honra la memoria de un vecino muy querido, un reconocimiento emotivo que compartimos con la familia Farinela y con toda la comunidad, que día a día hace suyo este espacio.

ℹ️ La obra forma parte del plan de renovación urbana que llevamos adelante, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. En una zona de alto tránsito, el Paseo ahora ofrece mayor seguridad, iluminación y un entorno más agradable para transitar y disfrutar.

Agradecemos el compromiso de cada área municipal que hizo posible esta obra. Seguimos trabajando juntos por el Rivadavia que soñamos y construimos entre todos 🙌🏼❤️

