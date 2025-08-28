Inauguramos el Paseo Enrique Farinela

Un nuevo espacio que honra la memoria de un vecino muy querido, un reconocimiento emotivo que compartimos con la familia Farinela y con toda la comunidad, que día a día hace suyo este espacio.

La obra forma parte del plan de renovación urbana que llevamos adelante, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. En una zona de alto tránsito, el Paseo ahora ofrece mayor seguridad, iluminación y un entorno más agradable para transitar y disfrutar.

Agradecemos el compromiso de cada área municipal que hizo posible esta obra. Seguimos trabajando juntos por el Rivadavia que soñamos y construimos entre todos