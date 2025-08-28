¡Una jornada llena de oportunidades y compromiso!

Más de 800 personas se acercaron hoy para preinscribirse a los cursos gratuitos de formación que ofrece el Municipio a través de la Escuela de Oficios Rivadavia Capacita.

En tan solo 2 horas se completaron los cupos, con gran demanda en áreas como Higiene y Seguridad Laboral, los cursos tradicionales, y una gran sorpresa: Auxiliar Administrativo Docente, que reunió a más de 120 interesados.

La respuesta de la comunidad reafirma nuestro compromiso con la educación, el empleo y el crecimiento personal y profesional de los vecinos.

Este mes comienzan todas las capacitaciones. Algunas inician este jueves, y las demás lo harán en los días siguientes.

Las clases se dictarán en las oficinas de Educación (para los cursos de cocina) y en Libertador y Meglioli para el resto.

Si fuiste inscripto, ¡estate atento! Serás agregado al grupo correspondiente para recibir toda la info.

Gracias a cada persona que se acercó con entusiasmo y ganas de aprender.