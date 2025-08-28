¡Una jornada llena de oportunidades y compromiso!

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
creci 3

Más de 800 personas se acercaron hoy para preinscribirse a los cursos gratuitos de formación que ofrece el Municipio a través de la Escuela de Oficios Rivadavia Capacita.

➡️ En tan solo 2 horas se completaron los cupos, con gran demanda en áreas como Higiene y Seguridad Laboral, los cursos tradicionales, y una gran sorpresa: Auxiliar Administrativo Docente, que reunió a más de 120 interesados.

💬 La respuesta de la comunidad reafirma nuestro compromiso con la educación, el empleo y el crecimiento personal y profesional de los vecinos.

ℹ️Este mes comienzan todas las capacitaciones. Algunas inician este jueves, y las demás lo harán en los días siguientes.

📍 Las clases se dictarán en las oficinas de Educación (para los cursos de cocina) y en Libertador y Meglioli para el resto.

✅ Si fuiste inscripto, ¡estate atento! Serás agregado al grupo correspondiente para recibir toda la info.

🙌 Gracias a cada persona que se acercó con entusiasmo y ganas de aprender.

Más historias

riv ani

¡Feliz 117° aniversario, Rivadavia!

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
acompañan

Una tarde para disfrutar en familia

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025
conexion

Cultura en conexión

EL REPORTERO 28 de agosto de 2025