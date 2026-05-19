Inauguraron el nuevo CIC en el barrio Sierras de Marquesado

El vicegobernador Fabián Martín acompañó al gobernador de Marcelo Orrego a la inauguración del nuevo Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Sierras de Marquesado, en La Bebida, departamento Rivadavia.

La obra tiene como objetivo acercar servicios esenciales, capacitaciones y políticas públicas a los vecinos de una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la provincia, evitando traslados y fortaleciendo la contención social y comunitaria.

Participaron también el diputado Juan de la Cruz Córdoba, intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; la diputada nacional Nancy Picón; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; además de funcionarios provinciales y municipales.

Durante el acto, el vicegobernador destacó la importancia de las obras que se vienen desarrollando en Rivadavia y especialmente en el sector de La Bebida. En ese sentido, valoró la construcción del nuevo CIC como un espacio fundamental para acompañar a familias que necesitan acceder a servicios, contención y oportunidades cerca de sus hogares.

Asimismo, pidió a los vecinos confiar en la gestión provincial y remarcó el trabajo que viene realizando el Gobierno de San Juan en un contexto económico complejo para el país. Entre las medidas impulsadas, señaló la reactivación de la obra pública, la implementación del boleto escolar gratuito y la continuidad del incentivo docente provincializado para garantizar el acompañamiento al sector educativo.

Fabián Martín también resaltó las gestiones realizadas para posicionar a San Juan como una provincia atractiva para inversiones y generación de empleo, y expresó su confianza en el crecimiento productivo de la provincia.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó que el nuevo CIC representa una obra esperada por la comunidad, en respuesta al crecimiento demográfico de la zona y a la necesidad de descentralizar servicios. Además, reafirmó el compromiso de continuar trabajando para fortalecer la infraestructura social y mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos.

El barrio Sierras de Marquesado surgió tras el terremoto de enero de 2021, con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a numerosas familias sanjuaninas. Desde entonces, se avanzó con distintas obras de infraestructura para consolidar el desarrollo de la comunidad, entre ellas un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), una comisaría y ahora el nuevo CIC.

El edificio cuenta con espacios destinados a la atención de niñez y adolescencia, género y diversidad, además de salas de capacitación, salón de usos múltiples, cocina y sanitarios. De esta manera, permitirá desarrollar actividades sociales, educativas y comunitarias en cercanía con los vecinos.

La obra posee una superficie cubierta de 512,41 metros cuadrados y fue construida con sistema tradicional sismorresistente, incorporando instalaciones de agua potable, energía eléctrica, gas natural, red cloacal, sistema contra incendios e infraestructura termomecánica.