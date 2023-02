Indio Solari anunció su retiro de los escenarios

El Indio Solari, ex cantante y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, habló sobre su enfermedad y su futuro musical.

La noticia que los seguidores de Carlos El Indio Solari no querían escuchar, finalmente llegó, y de su propia boca. A sus 74 años, el artista anunció que debido a su enfermedad no va a presentarse más en vivo, después de más de cuatro décadas sobre los escenarios.

“Desgraciadamente para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”, advirtió el artista en una entrevista que le dio al conductor radial español Mariskal Romero, quien lo consultó por la posibilidad de volver a los escenarios, algo que Solari descartó.

“En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad -más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica-, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal que me tiene… No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, dijo Indio.

“Esto ya lo tengo decidido desde hace mucho tiempo. Cuando le entrego, les regalo la banda y la marca a Los Fundamentalistas porque se comportaron conmigo con mucho entusiasmo y emoción durante los 15 años que estuvimos juntos, yo hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de jovato, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, agregó en ese sentido.

Acerca de su futuro en la música, seguirá enfocado en trabajar en el estudio, algo que en los últimos meses se pudo escuchar en las canciones que firmó con sus dos proyectos alternativos, El Míster y los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido. “De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones, porque a mi lo que más me gusta, en todo lo que me ha pasado, es hacer 10 canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo. Pero para el directo están los chicos, que lo hacen muy bien, son una banda que suena de puta madre. Yo los quiero tanto que disfruto con ellos”, dijo también sobre la labor de Los Fundamentalistas.

“Me parece que es hora de recular un poquito y dedicarse a ser un consigliere, y dejar de molestar a los jóvenes porque uno termina siendo un tapón. Necesitan crecer y el tapón este no da más”, resumió Solari.

De esta manera, el Indio aclaró su situación actual en relación a la música y a su vida personal.