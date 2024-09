Infectólogo Hugo Pizzi: La viruela símica es por contacto cercano

Profesor Titular Plenario de Universidades Argentinas UNC, UNLAR. Autor de 23 libros, uno de ellos Toxoplasmosis.

En el programa “En Positivo” emitido en LRA 23 Radio Nacional San Juan, Eduardo Hogalde y Jorge Floridia lo entrevistaron. En el Audio el Dr. Pizzi se refiere a la viruela Símica

El vicegobernador y presidente del Poder Legislativo de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, entregaron una plaqueta de reconocimiento al Prof. Dr. Hugo Pizzi por su distinguida intervención durante la pandemia.

“La trayectoria profesional y académica en los ámbitos provincial, nacional e internacional de la salud humana, del Médico Infectólogo, Epidemiólogo, Magister en Salud Pública y Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Pizzi”.

El vicegobernador expresó: “Queríamos brindar un humilde y justo homenaje a un trabajador incansable de la salud de nuestra provincia, como es el doctor Pizzi. A lo largo de toda su trayectoria nos ha honrado con su tarea realizada, no solamente en nuestra provincia sino en Argentina y también en el mundo.” Además agregó, «De él hemos aprendido, hemos escuchado, hemos debatido y se ha convertido en una persona que nos ha brindado mucha claridad sobre algunas de las situaciones extraordinarias que está viviendo el mundo en este momento».

Después de recibir la plaqueta de homenaje, el Dr. Hugo Pizzi expresó: “Esto es algo que realmente a mí me va a marcar para el resto de mi vida. He recibido muchas cosas pero nunca tan impactantes como la de mi provincia. Por lo tanto, yo quiero agradecerles, quiero abrazarlos afectuosamente a todos y, fundamentalmente, quiero que sepan que voy a seguir trabajando pero fundamentalmente estoy muy agradecido. Esto para mí es un abrazo cariñoso que me da muchísima más fuerza”.