Irán le suministra drones a Rusia para bombardear Ucrania

Funcionarios de Washington indicaron que Teherán está aprovechando el uso de su tecnología en la ofensiva del Kremlin para conocer cómo actúan las aeronaves en distintas condiciones climáticas y hacerlas más eficaces.

Estados Unidos aseguró que Irán le está suministrando drones a Rusia para bombardear Ucrania, al divulgar fotos y análisis de aeronaves usadas en el conflicto.

En una conferencia de prensa en Londres, analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa mostraron fotos de drones que atacaron Ucrania, al lado de imágenes de drones previamente identificados como iraníes. Al comparar aspectos como la cola, la trompa y el tren de aterrizaje, queda demostrado que los drones son “indistinguibles” de los drones de ataque Shahed-131, Shahed-136 y Mohajer 6 usados en el Medio Oriente, afirmaron los analistas.

“Irán es socio de Rusia en este conflicto”, aseveró la fuente.

Fuente: Infobae – The Associated Press y The Guardian.