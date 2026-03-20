Israel abatió al general Ali Mohammad Naini, vocero de la Guardia Revolucionaria iraní

Las Fuerzas de Defensa lo señalaron como el principal distribuidor de propaganda de la rama más poderosa de las fuerzas armadas de Irán.

La muerte de Ali Mohamad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, supuso un nuevo golpe en la serie de ataques aéreos atribuidos a Israel contra altos mandos iraníes.

Naini, también director adjunto de la Oficina de Relaciones Públicas de este cuerpo militar, falleció en Irán poco antes del fin del Ramadán.

En el ataque nocturno que terminó con la vida de Naini participaron unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel. El objetivo era suprimir la estructura de liderazgo iraní en el marco de tres semanas de enfrentamientos, en los que Israel, Estados Unidos e Irán se han visto envueltos en una fuerte escalada militar.

La operación contra Naini se contextualiza dentro de una campaña de eliminaciones selectivas. Durante los últimos dos años, el portavoz había servido como principal responsable de la propaganda de la Guardia Revolucionaria, orientada a promover acciones desde varios frentes en Medio Oriente por encargo de la organización.

Campaña de ataques contra altos cargos iraníes

Esta reciente ofensiva ha afectado de forma notable a la jerarquía iraní. Además de Naini, esta semana murieron figuras como el ministro de Inteligencia Ismail Jatib y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, considerado el político de mayor peso en Irán hasta su asesinato.

Al inicio de la guerra, fallecieron el líder supremo Ali Khamenei y altos mandos militares como el general Mohamad Pakpur, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, y el general Abdorrahim Musaví, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes.

Los bombardeos israelíes han tenido como blanco principal la capital, Teherán, lo que demuestra la amplitud de la campaña en el propio suelo iraní.