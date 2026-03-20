Una transformación histórica: Orrego inauguró obras de remodelación de la Difunta Correa, uno de los sitios más icónicos de San Juan

Con una intervención enfocada en la accesibilidad y el confort del peregrino, el gobernador habilitó nuevas áreas recreativas en el emblemático predio sanjuanino

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de la primera etapa de la intervención integral en el paraje Difunta Correa, el icónico predio de fe situado en Vallecito, Caucete. Las obras representan un paso fundamental para la revalorización de este centro de peregrinación que es emblemático de San Juan, porque permite transformar un crecimiento que históricamente fue espontáneo en un espacio ordenado, seguro y de alta calidad para el uso público.

La gestión de estas obras demuestra una valoración profunda hacia la identidad del lugar, buscando que la infraestructura no compita con el carácter religioso, sino que lo complemente brindando un descanso digno para las familias y los peregrinos.

Durante el emotivo acto, el mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, además la presidenta de la Fundación Vallecito, Dominga Saavedra, la intendenta de Caucete, Romina Rosas. También participaron del evento otras autoridades gubernamentales y vecinos de la zona, quienes celebraron la habilitación de estas mejoras estructurales en el predio.

En su discurso, Orrego destacó que “este es un espacio hermoso de San Juan, con identidad, cultura e historia, que se remonta a 1840 y que con el tiempo se convirtió en un lugar de enorme devoción popular.”

“Decidimos avanzar, primero soñándolo y hoy haciéndolo realidad. Honestamente, ha quedado realmente maravilloso.”

“Cerca de un millón y medio de personas visitan cada año a la Difunta Correa, lo que demuestra que no solo tiene un contenido religioso, sino también cultural.»

Agregó: “Estas obras nos llenan de compromiso, de amor por lo que hacemos y de la convicción de que siempre podemos más.”

“Sabemos que los cambios no son fáciles, pero también entendemos que la Difunta Correa se lo merecía. Había que poner en valor este predio.”

Para finalizar dijo: “Hoy este lugar es hermoso y lo vamos a disfrutar todos los sanjuaninos, los argentinos y quienes nos visiten de otros países.”

Las flamantes instalaciones

Esta primera fase de la intervención se destaca por una valiosa reconstrucción y ejecución de infraestructura recreativa que prioriza la durabilidad y la accesibilidad. Las obras incluyeron la fabricación e instalación de mobiliario realizado en hormigón armado in situ para evitar el vandalismo, destacándose la construcción de 22 mesas nuevas y la restauración de 108 parrilleros que ya existían en el lugar. Además, se sumaron 30 parrilleros, complementados con la incorporación de 4 fogones y 11 nuevos receptáculos para residuos.

A la par, se materializaron más de 1.000 m2 de nuevas circulaciones y otros 1.000 m2 de pisos en los sectores de parrilleros, eliminando barreras físicas para permitir el libre desplazamiento de todas las personas.

La obra se completó con la habilitación del Nodo Nº5, con un puente peatonal que fortalece la vinculación interna y una serie de senderos y canteros que integran el paisaje natural con las áreas de uso intensivo.

Un Master Plan para una transformación histórica

Esta inauguración forma parte de un ambicioso Master Plan integral que incluye 20 frentes de obra en simultáneo en el paraje Difunta Correa. Este plan estratégico, coordinado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, tiene como objetivo principal modernizar la infraestructura y fortalecer tanto la actividad turística como la devoción popular mediante un ordenamiento territorial sin precedentes que beneficie a todo Vallecito.

Este proyecto abarca desde la renovación de cuatro núcleos de sanitarios con accesibilidad para personas con discapacidad hasta la remodelación total del sector gastronómico y comercial mediante estructuras metálicas y pérgolas de sombra. Además, el plan contempla la seguridad y orientación del visitante a través de tótems informativos, la construcción de una Unidad Rural y un Centro de Atención Primaria de la Salud para fortalecer los servicios esenciales en la zona.

La intervención también alcanza el ámbito educativo y cultural con la ampliación de la Escuela Paraguay y la creación de un escenario para eventos masivos, consolidando un predio que, al finalizar todas sus etapas, estará plenamente preparado para recibir a miles de personas en un entorno accesible, ordenado y respetuoso de su esencia espiritual.