Capital mantendrá operativos los servicios esenciales en el feriado largo

La Ciudad de San Juan comunica cómo será el funcionamiento de las prestaciones, asegurando la continuidad de los servicios esenciales.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica el esquema de funcionamiento de sus servicios durante lunes 23 y martes 24. En ambas jornadas, se mantendrán operativas las áreas esenciales, reafirmando el compromiso de no descuidar la atención y el acompañamiento a los vecinos.

Este el detalle de los servicios:

Servicio Fúnebre

• Lunes 23: atención las 24 horas

• Martes 24: atención las 24 horas



Cementerio Municipal

• Lunes 23: abierto de 8:00 a 19:00

• Martes 24: abierto de 8:00 a 19:00



Feria y Mercado de Abasto

• Lunes 23: cerrado

• Martes 24: abierto



ECO-SEM

• Lunes 23: sin actividad

• Martes 24: sin actividad



Monitores Urbanos

• Lunes 23: guardias mínimas

• Martes 24: guardias mínimas



Grúa y Playa de Remoción

• Lunes 23: guardias mínimas

• Martes 24: guardias mínimas



Recolección de residuos

• Lunes 23: actividad normal

• Martes 24: actividad normal



Servicio de Emergencia Municipal

• Lunes 23: atención normal

• Martes 24: atención normal

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE