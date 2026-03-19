El Objeto que acumula más bacterias

Muchos podrían pensar que el celular es el objeto cotidiano que más bacterias acumula. Sin embargo, hay uno que lo supera con creces: elcepillo de dientes. Su uso diario, si no va acompañado de una limpieza y un recambio adecuados, puede convertirlo en un reservorio de bacterias. Los especialistas advierten que una higiene deficiente favorece la acumulación de millones de microorganismos, lo que puede afectar tanto la salud bucal como el bienestar general.

Según la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA), un cepillo de dientes mal cuidado puede alojar hasta 10 millones de bacterias. El correcto mantenimiento y el reemplazo periódico del cepillo son fundamentales para evitar la proliferación bacteriana.

Si no se limpia, se guarda húmedo o no se sustituye cuando las cerdas están desgastadas, aumentan las probabilidades de infecciones que pueden comprometer la salud. Solo la adopción de hábitos adecuados y la visita regular al odontólogo permiten minimizar estos riesgos.

¿Por qué el cepillo de dientes puede superar al móvil en contaminación?

Un informe de la Asociación Dental Americana (ADA) coincide en que el cepillo de dientes, si no recibe el mantenimiento adecuado tras cada cepillado, puede convertirse en un foco de gérmenes potencialmente dañinos. La ADA destaca que la humedad persistente y el almacenamiento en recipientes cerrados favorecen la supervivencia y multiplicación de microorganismos, incluidos bacterias y hongos.

Aunque suele considerarse que el celular es uno de los objetos más contaminados, el cepillo de dientes puede superarlo en número de bacterias si su conservación es deficiente. Según la SEPA, la falta de higiene y el almacenamiento en condiciones de humedad pueden convertir el cepillo en un foco de microorganismos, especialmente si no se renueva con la frecuencia recomendada.

Diversos estudios realizados en España, a modo de ejemplo, indican que aproximadamente el 14% de los adultos no cumple la frecuencia mínima de cepillado sugerida, y muchos desconocen los errores frecuentes en el cuidado del cepillo. Esta falta de información incrementa la probabilidad de problemas bucales y sistémicos.

Errores frecuentes en el uso del cepillo de dientes

Si bien muchas personas creen realizar una limpieza adecuada, existen fallos habituales que comprometen la eficacia del cepillado. Uno de los errores más comunes es retrasar el reemplazo del cepillo, cuando lo recomendable es renovarlo cada tres meses o antes si las cerdas se deforman.

Otra creencia equivocada es pensar que cepillarse con mayor fuerza o frecuencia garantiza una mejor higiene. Los especialistas de la ADA advierten que ejercer demasiada presión puede dañar el esmalte y favorecer la retracción de encías.

La Clínica Mayo, uno de los principales centros médicos de Estados Unidos, indica que mojar el cepillo antes de aplicar el dentífrico es una práctica extendida, pero reduce la eficacia del producto. Además, no enjuagar el cepillo después de su uso ni dejarlo secar al aire, así como conservarlo húmedo, con o sin capuchón, multiplica la presencia de microorganismos y eleva el riesgo de contaminación.

Algunos usuarios también comparten el cepillo de dientes o lo almacenan junto a otros cepillos sin separación, lo que facilita la transferencia cruzada de bacterias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda almacenar cada cepillo de dientes separado de los demás y evitar el contacto entre las cabezas de los cepillos para reducir la transmisión de patógenos.

Recomendaciones internacionales para una higiene bucal segura

Para limitar la proliferación bacteriana, la SEPA y la ADA recomiendan lavar el cepillo a fondo tras cada uso y dejarlo secar al aire, siempre en posición vertical y sin cubrirlo. El cepillo debe sustituirse cada tres meses o antes si las cerdas se deforman o pierden firmeza.

El cepillado debe realizarse dos veces al día, durante al menos dos minutos y con presión moderada. No se aconseja mojar el cepillo antes de aplicar la pasta, a fin de preservar la eficacia del dentífrico.

Mantener estos hábitos contribuye a prevenir caries, gingivitis y otras enfermedades. Hay una relación directa entre la higiene bucal responsable y la salud general, ya que algunas afecciones sistémicas pueden originarse o manifestarse inicialmente en la cavidad oral. Según la ADA, una higiene oral deficiente se ha asociado con enfermedades cardiovasculares, diabetes y complicaciones respiratorias.

La OMS agrega que el acceso a agua potable y la utilización de cepillos adecuados para cada edad y condición bucal son claves para mantener la salud de la cavidad oral. Además, el uso de cepillos de dientes eléctricos, cuando se utilizan correctamente, puede ser igualmente eficaz para eliminar la placa bacteriana, según investigaciones publicadas en la revista médica The Lancet.

Las revisiones odontológicas anuales resultan fundamentales para detectar de manera precoz posibles enfermedades que pueden manifestarse primero en la boca. Según la Sociedad Española de Periodoncia, el control profesional ayuda a identificar alteraciones y refuerza la importancia de un cuidado diario.

La combinación de un buen mantenimiento del cepillo y hábitos adecuados de higiene constituye una barrera efectiva contra el desarrollo de bacterias perjudiciales para los dientes y la salud general. Acudir al odontólogo permite detectar tempranamente modificaciones en la cavidad oral, lo que contribuye a proteger el equilibrio de todo el organismo.

Fuente: Infobae