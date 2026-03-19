Primer bypass asistido por robot en Argentina

La cirujana cardiovascular Vanesa Audil detalló cómo el Hospital Universitario Fundación Favaloro concretó el primer bypass coronario con asistencia robótica del país, lo que marca un hito en la cirugía cardíaca argentina.

Durante su paso por Infobae al Mediodía, donde dialogó con el equipo integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Audil remarcó: “El hito este de hacer el primer bypass robótico para nosotros como institución es seguir el legado de René”. Explicó que la intervención se realizó con la plataforma Da Vinci.

El nuevo paradigma en cirugía cardíaca

La especialista describió: “El robot se mueve por las órdenes del cirujano. Necesitamos un equipo de cirujanos, uno que está sentado en la consola y otro al lado del paciente”. Detalló: “Cuando lo hacemos de forma robótica, hacemos incisiones pequeñas del lado lateral izquierdo del tórax, de cinco milímetros, por donde ingresan los brazos del robot y la cámara”.

Subrayó que “esto nos da una cirugía de precisión. Veinte veces maneja el temblor humano, nos hace un zoom más o menos también de por lo menos 15x”. Consultada sobre los beneficios, Audil enfatizó: “El paciente se va de alta mucho más rápido, tiene menos dolor postoperatorio, menor sangrado y vuelve a su vida normal a las dos semanas de operarse”.

Mientras que la cirugía tradicional requiere un mes de recuperación y hasta dos para la vuelta plena a la rutina, el bypass robótico permite que “a los tres días te vas a tu casa y a los diez días estás haciendo lo que vos quieras”.

Capacitación, género y futuro de la especialidad

Audil puntualizó que “la cirugía robótica no es la base de la cirugía cardíaca hoy, porque la cirugía cardíaca tiene el 1% de posibilidades de operarse por un robot”. En el mundo, “en el 2025 se hicieron diecisiete mil cirugías robóticas y se operaron dos millones de personas”.

Sobre la formación, describió: “Primero se debe estudiar la técnica y después simular mucho. Lo que tiene esta consola es que tiene muchos simuladores, en donde vas aumentando las destrezas de los brazos”.

Agregó que no todos pueden operar, porque es obligatorio haber realizado previamente una cantidad determinada de cirugías cardíacas por esternotomía convencional antes de poder acceder al entrenamiento y la certificación en cirugía robótica.

También explicó que la plataforma Da Vinci “tiene un poco de inteligencia artificial, que lo que hace es corregir el movimiento del cirujano”. Cada vez que un profesional se sienta en la consola, puede personalizar la ergonomía: “Tenemos la posibilidad de poner el nombre del cirujano que lo utiliza y el robot se acomoda según la posición de la espalda y los brazos que programaste”, precisó Audil, enfatizando que la tecnología se adapta a cada operador para optimizar precisión y comodidad.

Consultada por la escasa representación femenina, dijo: “En el mundo hay un 8% de mujeres cirujanas cardíacas. En Europa y Estados Unidos tienen más o menos un 11%”. Remarcó la falta de modelos: “Uno ve libros, ve la tele y son todo hombres. Eso también te desmotiva un poco cuando vas en el camino”.

El paciente pionero y la proyección de la cirugía robótica en Argentina

Respecto del primer caso, contó: “Este paciente era uno de los casos para hacer con el robot, porque está indicado en las reoperaciones. Esta señora ya había estado operada del corazón, entonces hicimos una cirugía que se superponía con la que tenía. Utilizamos el lado izquierdo y pudimos hacer la cirugía sin inconvenientes”.

Sobre la expansión de la tecnología, advirtió: “No es el presente, pero sí es el futuro inmediato. Nosotros en la Argentina fuimos pioneros, pero en otros hospitales hay cirujanos que también tienen la formación. Es una plataforma muy cara, más de un millón de dólares”.

Consultada sobre la cobertura, fue clara: “Es algo que con las prepagas y las obras sociales todavía se está hablando. Depende del paciente y cómo nosotros lo presentamos a la obra social. Puede cubrir parte la obra social y otra parte el paciente”.

La especialista concluyó que la tecnología “siempre tiene que estar ligada al beneficio último, que es el paciente”. Frente al desafío de incorporar innovación en el sistema de salud argentino, valoró: “Toda la tecnología que llegue para nosotros es buenísimo porque lo podemos brindar a nuestros pacientes”.

Fuente: Infobae