Juntos por el Cambio presentó un plan estratégico para enfrentar la crisis hídrica

Proponen la creación de un Ministerio del Agua y Energía para llevar a cabo un plan maestro de gestión integrada de los recursos hídricos; la conformación de un fondo provincial del agua y un abordaje social que incluye contenidos en todos los niveles educativos; fomenta la investigación para mejorar la capacidad de retención de agua en los campos y un sello de buenas prácticas para las empresas que incorporen nuevas tecnologías que sostengan la eficiencia.

“Sin agua no hay futuro”, sostuvo Marcelo Orrego, que desde hace un año y medio pide se declare la emergencia hídrica en el Congreso de la Nación. Los principales referentes de Juntos x el Cambio presentaron hoy, en conferencia de prensa, un proyecto que propone un plan estratégico integral para dar solución a la principal problemática que afecta a los sanjuaninos: La falta de agua. “Sin agua no habrá inversiones, ni trabajo, ni futuro. Nadie vendrá a invertir en producción en San Juan si no tienen asegurados los recursos de agua o energía suficientes”, sostuvo Orrego preocupado por la difícil situación que enfrenta la provincia. Es por eso que desde el frente opositor proponen crear un Ministerio del Agua y Energía, para elevar el rango de jerarquía e importancia que requiere el manejo de este recurso escaso como política de Estado. “Desde el nuevo ministerio –que aclaramos no aumentará el gasto público- se deberá llevar a cabo un plan maestro de gestión integrada de los recursos hídricos, porque entendemos que la distribución eficiente es una de las claves para llevar previsibilidad y poder organizarnos de acuerdo a lo que tenemos”, explicó el presidente de Producción y Trabajo, Marcelo Orrego, que remarcó que los estudios deben integrar el agua, el suelo, la energía y la producción, avanzando en la determinación de la huella hídrica de las distintas actividades económicas productivas. “Considerando que el agua es un elemento fundamental, no solo para los productores de San Juan sino para la vida de toda la población”, añadió Orrego. La crisis que, desde hace más de 10 años, sufre la Provincia de San Juan ha motivado una gran cantidad de estudios de diagnóstico por parte de diferentes organismos públicos y privados, provinciales y nacionales. “Según informes de la ONU somos, junto con Mendoza, las provincias más vulnerables al cambio climático que genera la sequía y todavía no contamos con un Plan Maestro de manejo del agua”, indicó Orrego y agregó: “Sin ninguna duda requiere del compromiso de todos, acuerdos y consensos porque necesitamos un cambio en el manejo del agua”.

