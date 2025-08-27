La Fundación SOLYDAR y Los Almendros llevaron un momento de felicidad a niños de Los Berros

El sábado próximo pasado, Susana de Mercado presidente de la Fundación SOLYDAR, conjuntamente con la profesora María Magdalena Sergo de Los Almendros, y un gran grupo de Adultos Mayores, llegaron a Los Berros para realizar un almuerzo, entregar juguetes a cada uno de los niños presentes, hicieron sorteos, degustaron un riquísimo chocolate con facturas, galletas, golosinas. Los adultos mayores integrantes de Los Almendros, se vistieron de payasos, hicieron bailar a los más pequeños, pasando todos grandes y niños unas horas maravillosas!

En el Audio escuchamos a la Profesora María Magdalena Sergo

Audio Susana de Mercado