La Fundación SOLYDAR y Los Almendros llevaron un momento de felicidad a niños de Los Berros

EL REPORTERO 27 de agosto de 2025

El sábado próximo pasado, Susana de Mercado presidente de la Fundación SOLYDAR, conjuntamente con la profesora María Magdalena Sergo de Los Almendros, y un gran grupo de Adultos Mayores, llegaron a Los Berros para realizar un almuerzo, entregar juguetes a cada uno de los niños presentes, hicieron sorteos, degustaron un riquísimo chocolate con facturas, galletas, golosinas. Los adultos mayores integrantes de Los Almendros, se vistieron de payasos, hicieron bailar a los más pequeños, pasando todos grandes y niños unas horas maravillosas!

En el Audio escuchamos a la Profesora María Magdalena Sergo

Audio Susana de Mercado

