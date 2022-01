La gira de Il Divo seguirá adelante y será en homenaje al recién fallecido Carlos Marín

Tras la muerte de Carlos Marín y después de 17 años sin ningún cambio en su formación, el grupo Il Divo se enfrenta al primer gran desafío de su historia: salir de gira nuevamente tras el fallecimiento de un integrante. A través de un comunicado difundido en sus redes oficiales, los integrantes de conjunto vocal anunciaron que continuarán con los shows que tenían programados en Estados Unidos, tal como estaba planeado.

“Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional -el estadounidense David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler- continuarán con su gira en homenaje a Marín. La gira, anteriormente denominada ’For Once in My Life Tour’, continuará como ’Greatest Hits Tour’ e incluirá a un vocalista invitado especial, el barítono mexicano-americano Steven LaBrie. El tour estará repleto de los éxitos de Il Divo, que cuenta con un amplio catálogo de canciones, y de una increíble producción escénica. Todas las entradas de las fechas originalmente programadas se respetarán en los espectáculos de 2022” fue el comunicado que dieron en las redes.

Detallan además los tres artistas las cualidades más destacadas de su amigo, esas que le convertían en una persona muy querida. “Su pasión, su sentido del humor, su diversión… se unían para crear una personalidad mágica. Le quería mucha gente en todo el mundo y nos consideramos afortunados y honrados por haber actuado con él tantos años”. Reiteran lo muchísimo que echan de menos a su amigo, “su espíritu divertido y sus bromas” y hacen un anuncio muy emotivo e importante. “Vamos a crear la fundación de Carlos Marín y rendiremos tributo a Carlos en nuestros futuros shows”. No han dado por el momento detalles acerca del objetivo de la organización, una iniciativa que ha sido muy aplaudida por los seguidores del conjunto, que la han calificado de una excelente manera de honrar su memoria.

A continuación compartimos el emotivo comunicado de los integrantes de Il Divo tras la muerte de Carlos Marín:

