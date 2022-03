La Legislatura declaró de interés la jornada de capacitación sobre el Método O.L.Mo.S.

En el marco de la realización de la jornada de capacitación “El hogar, la salud y educación en personas con discapacidad: Método O.L.Mo. S. (Organización del Lenguaje y la Morfo Sintaxis), las diputadas Celina Ramella, representante por Capital, y Fernanda Paredes, titular de la Comisión de Educación, otorgaron una copia de la resolución emitida por el Poder Legislativo que declara de interés Social, Educativo y Sanitario, la presente actividad formativa.

La entrega fue efectuada en el Teatro Municipal y recibió la resolución la fonoaudióloga sanjuanina, Mariana Olmos, quien es la creadora de la fundación PAR 21 que acompaña a padres y chicos con síndrome de Down y discapacidades intelectuales e inventora de este método de aprendizaje (O.L.Mo.S.) que ha sido patentado en el país.

Estuvieron presentes desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, el secretario de Gobierno, Horacio Lucero; el director de Desarrollo Humano, Guillermo Toranzo; y la subdirectora de Discapacidad, Marcela Carranza.

Cabe señalar que esta jornada que inició el lunes 14 de marzo y culminó este martes 15, estuvo organizada por la Subdirección de Personas con Discapacidad de la Municipalidad de la Ciudad.

Al inicio de la capacitación, el Ballet estable municipal “Sembrando Ilusiones” conformado por jóvenes con discapacidad brindaron una presentación coreográfica ante el escenario en reconocimiento y agradecimiento a Mariana Olmos por su labor.

Luego, fue realizada la entrega de la Resolución. En la ocasión, la diputada Fernanda Paredes manifestó “quiero agradecer a las autoridades de este municipio capitalino inclusivo, que no se cansa de elaborar políticas, de pensar en todas y todos. Felicitaciones por este gran trabajo que tanto nos aporta. Estamos todos muy emocionados. Cuando Marcela Carranza nos comentó sobre esta jornada que tanto va ayudar a estas familias, a estos chicos que nos enseñan día a día lo que es la superación, uno no dimensiona todo el sacrificio, todo el empeño que ponen no solo nuestros niños y niñas sino todas las familias, todos los profesionales. Desde la Cámara de Diputados acompañamos y hemos articulado este trabajo también con el Ministerio de Educación para seguir sumando”.

A su turno, el secretario de Gobierno, enfatizó en la importancia de llevar adelante este tipo de políticas que no solamente busca incluir a los chicos sino también a las familias. Asimismo, destacó el trabajo en equipo de la Municipalidad, especialmente de la Dirección de Desarrollo Humano y de la subdirección de Discapacidad de la Capital por idear y ejercer políticas colectivas, constructivas e inclusivas.

A continuación, habló Mariana Olmos quien expresó “es un placer compartir con ustedes esta jornada. Tengo un largo recorrido como mamá, siempre destaco que han sido mis hijos los que han permitido que yo esté acá, porque a partir de la lucha que tengo con ellos y por ellos surge la fundación”.

Seguidamente agregó “nunca bajen los brazos, los chicos pueden. Esta capacitación está orientada a cambiar la mirada que tenemos, muchas veces en relación a lo que recibimos, el diagnóstico de nuestros hijos que no es fácil. Les agradezco que estén acá, que se hayan tomado su tiempo. Siempre digo que Dios tiene un propósito con mis hijos, ellos me han permitido conocer, estudiar mucho para poder ayudarlos y luego poder escribir el método y compartirlo con todos ustedes. Le doy gracias a Dios por estar acá, le doy gracias a todas estas personas que tienen un hermoso corazón, por este reconocimiento, porque realmente uno no lo espera y a mí me emociona, y lo comparto con todos los padres y profesionales presentes que se esfuerzan día a día en darle una mejor calidad de vida a los chicos”.

Por último, fue desarrollada la disertación de la profesional.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras