La ministra de Educación participó del acto de egresados de la Escuela Normal Sarmiento

Un centenar de estudiantes de sexto grado de las divisiones A, B y C, recibieron diplomas y distinciones.

La ministra de Educación Silvia Fuentes encabezó el acto de egreso de los alumnos de sexto grado de la Escuela Normal Sarmiento que se desarrolló en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. La titular de la cartera educativa, a su arribó al auditorio fue recibida por docentes, las que la invitaron a firmar el “Libro de Oro”, que guarda todas la actividades destacadas de la escuela.

Posteriormente la directora del establecimiento educativo Graciela Postigo, la vicedirectora Celina Maldonado, la supervisora Dora Marín dieron la bienvenida a la ministra para luego dar inicio a la ceremonia que comenzó con el ingresó de las Banderas Argentina y Ciudadana. Luego fueron entonados los himnos Nacional y a Sarmiento. Y se realizó el cambio de los integrantes de cuerpo de banderas.

Luego, se dirigió a los estudiantes la directora Graciela Postigo que destacó a los egresados que cerraban una etapa, pero abrían su futuro a nuevas experiencias y desafíos; “Mis queridos chicos hoy estamos celebrando, porque deben estar muy orgullosos de la meta alcanzada, que no es el final del camino. Aún quedan senderos por recorrer y descubrir. Deben seguir luchando por alcanzar la cima y realizar sus sueños más preciados. Venciendo cada uno de los obstáculos que se les atraviesa n. El objetivo final aún no llega, recuerden que no basta con soñar hay que esforzarse y preparase todos los días para obtener la llave del futuro. Se marchan en búsqueda de nuevos desafíos, felicidades y hasta siempre”.

Posteriormente la ministra Silvia Fuentes agradeció por invitarla a compartir un momento tan significativo para los alumnos que terminan su formación primaria: “Ustedes han transitados varios años por la escuela vivienda diversas experiencia, con cientos de anécdotas con sus compañeros, seño, han disfrutado de su educación primaria en una escuela que forja valores, contenidos y es un orgullo para toda la comunidad sanjuanina como es la Escuela Normal Sarmiento. Hoy no se despiden por la escuela siempre será sus casa, el lugar porque pueden pasar a saludar, siempre los estarán esperando. Cada uno dejo una huella en el corazón de sus “seños”, que son imborrables. No es un adiós, es un hasta pronto. A los docentes decirles siéntase felices por la tarea realizada en cada niño, A los padres. Sus hijos comienzan una etapa muy bonita que es la secundaria. Sigan acompañando a cada uno de sus hijos en este proceso que el aprendizaje. Sigan acompañando sus experiencias y crecimiento. Gracias por dejarme compartir con ustedes. Que tengan una feliz Navidad y que el año nuevo nos encuentre unido trabajando en una mejor educación para todos los sanjuaninos”.

A continuación las autoridades escolares fueron convocadas a conformar la Mesa Académica para entregar los certificados y recordatorios.

También recibieron menciones especiales por su mejor promedio: Laetitia Coria de 6° A, Julieta Bordón 6° B y Lorenzo Morales 6° C. Y el reconocimiento a los mejores compañeros Lisandro Herrera 6° A, Aureliano Astudillo 6° B y Eloy Gonzalo Flores de 6°C.

En representación de los egresados brindó su mensaje de despedida Julieta Bordón que manifestó:”Es un día de emociones, comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas, Alegres por lo logrado y también tristeza a al dejar las experiencias compartidas. Hemos tenido momentos inolvidables, pero hoy más que nunca debemos agradecer a las personas que nos posibilitaron estar aquí… a mi papá por su amor incondicional y paciencia. A nuestras maestras y profesores por su dedicación y paciencia Y a mis compañeros quiero decirles gracias por los momentos compartidos y por enseñarnos que juntos logramos metas .No debemos tener miedo por lo que nos espera porque estamos listos para empezar un nuevo camino en nuestras vidas. Gracias y les deseo lo mejor en la secundaria y hasta siempre”.

Finalizando la ceremonia se entregó un obsequio a la docente Flavia Pereyra, integrante del Equipo Móvil que terminaba su suplencia.