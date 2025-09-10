La Muni abrió sus puertas

Gracias a los chicos de 6.º año del Colegio Don Bosco y del Parroquial, que se acercaron a visitarme y a compartir su experiencia realizando prácticas educativas en la Muni.

Junto a las instituciones, venimos trabajando en este proyecto para que los alumnos puedan integrarse a distintas áreas de la administración pública y conocer de cerca cómo funciona el Estado local.

Me encantó ver su entusiasmo, compromiso y ganas de aprender desde el primer día. Estas prácticas les brindan herramientas para el futuro y los ayudan a descubrir su vocación profesional.

¡Les deseo lo mejor en todo lo que viene! Fue un gusto enorme haberlos recibido.

