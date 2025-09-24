La Secretaría de Ambiente intervino en derrame cloacal con residuos en el Parque Industrial de Chimbas

Tras un aviso de la Dirección de Promoción Industrial, la Secretaría constató la presencia de un líquido oscuro en calles internas del predio. Se activó un operativo junto a OSSE y Policía Ecológica para determinar responsabilidades y avanzar en la remediación.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino de manera inmediata en el Parque Industrial de Chimbas, luego de recibir un aviso por parte de la Dirección de Promoción Industrial que alertaba sobre la presencia de un líquido oscuro en las calles internas del predio.

Personal técnico de la Secretaría se hizo presente en el lugar y constató que se trataba de un colapso cloacal en un sector, con derrame de un líquido asimilable a hidrocarburo. Ante esta situación, se dio intervención inmediata a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y a la Policía Ecológica, a fin de determinar el tipo de sustancia y su procedencia y así avanzar en la investigación correspondiente.

Un segundo aviso permitió individualizar el lugar donde presumiblemente se produjo el arrojo de esta sustancia al sistema cloacal. Paralelamente OSSE procedió a tomar muestas de las sustancias para determinar de qué se trata.

Una vez obtenidos los reaultados de laboratorio que acompañarán los informes técnicos, la Secretaría de Ambiente procederá a establecer las responsabilidades pertinentes, exigir la remediación de los caminos internos afectados y aplicar las sanciones correspondientes en el marco de las Leyes Provinciales Nº 522 y 504-L.