Sorteo del IPV: ya se puede consultar el padrón definitivo

Se inscribieron más de 28 mil familias para el segundo sorteo de viviendas 2025. El padrón definitivo está disponible en la web del IPV.

El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), lleva adelante el segundo sorteo público de viviendas 2025, que se realizará el 25 de noviembre en la sala de sorteos de la Caja de Acción Social. Siguiendo con el cronograma previsto, se publicó el padrón definitivo, que se puede consultar desde la web del IPV.

En esta edición, 28.414 familias se inscribieron para participar del sorteo. Los aspirantes a la adjudicación de casas pueden corroborar su inscripción accediendo a la web oficial, donde el listado está discriminado por barrio. En este sorteo se adjudicarán 344 viviendas que no habían sido entregadas previamente, debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos.

La publicación de los padrones definitivos es una instancia clave del cronograma, ya que permite a los postulantes confirmar su inclusión en el barrio elegido al momento de la inscripción, garantizando un proceso abierto y transparente.

Barrios y viviendas disponibles

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)



– 62 viviendas (Angaco) El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)



– 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense) Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)



– 5 viviendas (Chimbas) El Jagual – 13 viviendas (Pocito)



– 13 viviendas (Pocito) Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)



– 190 viviendas (Sarmiento) Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)



– 61 viviendas (San Martín) Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)



El segundo sorteo de viviendas 2025 tendrá lugar el 25 de noviembre en la Caja de Acción Social. Los postulantes disponen de toda la información en la web del IPV para seguir cada etapa del proceso y ser parte de una instancia que garantiza transparencia y promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda.