Se lanza una capacitación para mejorar el perfil emprendedor

El programa San Juan Emprende lanza una nueva edición de su capacitación destinada a emprendedores locales, con mentorías personalizadas y certificación oficial.

En el marco del programa San Juan Emprende, quedó abierta la convocatoria para una nueva edición de la Capacitación en Emprendedurismo – Desarrollo Emprendedor (segunda cohorte), destinada a fortalecer a los emprendedores de la provincia mediante herramientas teóricas y prácticas que impulsen el crecimiento de sus proyectos. La propuesta es organizada por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico, a través de la Dirección de PyMEs y Emprendedores, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en conjunto con la Universidad Católica de Cuyo y la Agencia Calidad San Juan.

La capacitación está dirigida a emprendedores sanjuaninos con iniciativas en marcha de hasta siete años de antigüedad, así como a cualquier persona mayor de edad interesada en desarrollar un proyecto propio. El programa tendrá una duración de tres meses e incluirá ocho encuentros bajo modalidad combinada, con instancias presenciales y virtuales. El inicio está previsto para la la segunda semana de octubre en las instalaciones del Cowork de la Agencia Calidad cuyo cupos son limitados.

Durante la cursada se abordarán contenidos como introducción al emprendedurismo, el rol del emprendedor, identificación del cliente, armado del modelo de negocios, cálculo de costos y precios de venta, preparación de un pitch, y dinámicas de motivación y networking. El cierre del ciclo incluirá un acto de entrega de certificados.

Las personas participantes recibirán mentoría personalizada, producción de videos para promocionar sus emprendimientos y certificación oficial. Además, se llevará a cabo una ronda de pitch en la que el proyecto ganador será distinguido.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el lunes 6 de octubre de 2025, ofreciendo a los emprendedores sanjuaninos una oportunidad concreta de capacitación y visibilidad en el ecosistema local.