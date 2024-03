Las chicas de la Municipalidad de Pocito y Carpintería debutaron en el Torneo Apertura de Vóley

Los equipos de la Municipalidad de Pocito y Carpintería debutaron en el Torneo Apertura de Vóley Femenino 2024, organizado por la Federación Sanjuanina de Voleibol.

El equipo de la Municipalidad de Pocito Sub 14 cayó 3 a 0 ante U.A.V. (Unión Amigas del Vóley) y en el encuentro entre ambos equipos en Sub 18, las chicas de Pocito perdieron en un partido muy apretado 3 a 2. Sin embargo las municipales lograron el triunfo en Sub 16 y en la categoría Mayores por el mismo marcador: 3 a 0.

Mientras que las chicas de Carpintería perdieron ante Villa Lerga por 3 a 1 en la Categoría A3 Damas Mayores. El equipo de la zona sur de Pocito, dirigido por Gustavo Yañez, viene de salir sub-campeón del Torneo Clausura 2023.

Cerrando la primera fecha, que se jugó en el Estadio Marcelo García, el equipo mayor de la Municipalidad de Pocito venció 3 a 1 a Del Bono con parciales 25-22, 25-20, 20-25 y 25-17. Con este triunfo las municipales comenzaron con el pie derecho en el torneo en Categoría A2 Damas Mayores, con el claro objetivo de ascender a la máxima categoría del vóley sanjuanino.