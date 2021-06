Lionel Messi en la previa al debut: “Mi mayor sueño es poder conquistar un título con la Selección”

La Selección Argentina arribó este domingo a Río de Janeiro para el primer choque por la Copa América, y en la previa, el capitán Lionel Messi, y el entrenador Lionel Scaloni, brindaron una conferencia de prensa.

“Siempre son especiales todas las cosas que me tocan jugar con la Selección, sean amistosos, Copa América o un Mundial. Nunca me imaginé jugar tantos partidos con la Selección. Trato de vivir el día a día, estar presente y dar el máximo”, destacó el 10 durante su conferencia de prensa.

Consultado por Rodrigo De Paul, el capitán analizó que “se hizo muy importante desde la llegada de Scaloni”, y explicó que “es un jugador importantísimo por lo que da en la mitad de la cancha tanto con pelota como sin pelota”. “Intentamos siempre buscarlo, estar cerca por mi posición. De a poco nos fuimos conociendo y me siento muy bien jugando con él”, completó.

Sobre si el equipo depende de él, Messi señaló: “En ningún momento la Selección dependió de mí. Siempre buscamos hacer un grupo fuerte para conseguir los objetivos. De a poquito nos fuimos haciendo fuertes como equipo, venimos trabajando desde hace tiempo con muchos de los mismos jugadores y la misma idea. Ya pasamos una Copa América y muchos ya tienen la experiencia, seguimos en formación por el buen camino e intentaremos conseguir el objetivo”.

“Siempre estoy disponible. Mi mayor sueño es poder conquistar un título con la selección. Estuve muy cerquita muchas veces y lamentablemente no se me dio. Lo voy a intentar hasta que se dé. Mientras el entrenador diga que puedo aportarle al equipo, voy a pelearla”, se sinceró el futbolista.

“Llegamos en un buen momento, veníamos de mucho tiempo sin juntarnos y si bien costó al principio, hicimos dos buenos partidos. No pudimos conseguir la victoria pero fuimos creciendo. Estamos contentos con el rendimiento de los dos partidos pero hay que ganar para seguir creciendo”, precisó el capitán de la Selección Argentina.

Por último Lionel Messi se refirió a la grave situación que vive Brasil con la pandemia del coronavirus, y alertó: “Nos preocupa poder contagiarnos, agarrarnos el Covid-19. Tratamos de cuidarnos y seguir haciendo todo lo que nos dicen, pero no es fácil porque después pasan estas cosas. Jugamos contra las demás selecciones donde también hay riesgos de contagios. Haremos todo lo posible para que no pase, pero no depende siempre de nosotros y puede pasar”.