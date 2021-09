Lionel Scaloni: “Siento que después de esta fecha hay que replantearse un montón de cosas”

La FIFA no solo le pidió a Argentina y Brasil que den sus respectivas explicaciones de lo sucedido el domingo en San Pablo, sino que también analiza medidas a tomar. Ante eso, Lionel Scaloni habla en conferencia por primera vez luego del escándalo y en la previa al duelo vs. Bolivia, con público en el Monumental.

“Siento que después de esta fecha con Bolivia hay que replantearse un montón de cosas, selecciones sin sus jugadores, otros vinieron y tuvimos que devolverlos... Hay que sentarse otra vez y tomar una decisión, tenemos tiempo para la siguiente fecha. Nos reuniremos con los entrenadores y federaciones, así no se puede seguir para la siguiente fecha”, dijo el DT albiceleste.

Sobre el regreso del público en el Monumental, Scaloni refirió: “Una alegría enorme que la gente pueda ver a la Selección, ya es un avance que puedan disfrutar de los jugadores. El runrún que antes no teníamos, para todos es lindo. Los festejos los dejaría para después del partido, porque ahora lo que importa son los tres puntos ante Bolivia. Después sí compartir el triunfo con la gente de la Copa América“.

El técnico habló del rival y confirmó quien atajará tras las bajas de Dibu Martínez y Franco Armani: “A Bolivia lo conocemos, tiene buen pie del medio hacia arriba, intenta un buen fútbol, es un rival difícil, no damos nada por descontado. No son dudas del equipo, salvo el arquero, me voy a tomar el entrenamiento de la tarde para mirar algún cambio en relación al equipo que jugó cinco minutos con Brasil. Puedo confirmar que el arquero será (Juan) Musso porque viene trabajando bien, es muy querido, siempre entrena con gran predisposición, se le abre la oportunidad, estamos seguros de que lo hará bien“.