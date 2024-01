Los Reyes Magos pasaron por Médano de Oro

La presidenta de la Fundación Solydar, Susana de Mercado, junto a un gran equipo de colaboradores, escribió a los Reyes Magos, para que su presencia llevara Felicidad! a los que menos posibilidades tienen de un obsequio. Fue así, que los Reyes Magos leyeron la carta, y decidieron pasar por calle 8 y Alfonso XIII.

Los payasos, también se dieron cita en el lugar, para sacar una sonrisa a todos los niños/as presentes. Un rico desayuno, juguetes y golosinas, se llevaron cada uno.

Además, la Fundación Solydar, preparó un mesón repleto de ropa en muy buen estado, para que las madres eligieran, lo que necesitaban para sus hijos.

Los Reyes Magos, seguirán recorriendo otros lugares, por eso es muy importante que la gente, continúe donando, porque hay necesidades los 365 días del año.

Lo que no necesiten y se encuentre en buen estado, sirve: ropa, calzados, guardapolvos, alimentos no perecederos, artículos escolares, una mesa, silla, cama, etc, es útil para los que tienen muy poco o no nada.

Susana de Mercado, lleva más de 50 años al frente de la Fundación Solydar, agradecida de las personas que se acercan por calle Mariano Moreno, 270 Sur Rivadavia, San Juan. Teléfono 264 – 6729681