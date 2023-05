Los sanjuaninos se congregaron en Caucete para presenciar el desfile del 25 de Mayo

El despliegue cívico militar fue el broche de oro en una jornada llena de color y patriotismo.

Con motivo de celebrarse el 213° aniversario de la Revolución de Mayo, el Gobierno de San Juan se sumó a la fecha con la presentación de una gran cantidad de actividades alusivas. Entre ellas la Gala Patria, que tuvo lugar el miércoles 24 en el Teatro del Bicentenario.

En este contexto, la jornada comenzó con diversos homenajes y saludos protocolares en la Ciudad Capital, con la presencia del gobernador Sergio Uñac, acompañado por el vicegobernador Roberto Gattoni y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autoridades nacionales, fuerzas armadas y de seguridad, intendentes y demás funcionarios gubernamentales.

En el departamento caucetero, la primera actividad fue la presentación del jefe de Tropas al del Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tte. Cnl. Juan Manuel Cabot”, Martín Mendoza y al gobernador Uñac, en Diagonal Sarmiento, entre calles Monseñor Rodríguez y Olmos y Alberdi, para dar lugar seguidamente al saludo de ambas autoridades a los efectivos militares.

A continuación, autoridades de Gobierno, abanderados del RIM 22, Agencia Regional Cuyo de Policía Federal Argentina, División Unidad Operativa Federal “San Juan” de la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial, ingresaron a la Parroquia Cristo Rey, donde presenciaron el Solemne Tedeum oficiado por el obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, Gustavo Larrazábal. El acto religioso estuvo acompañado por el Coro Universitario de San Juan.

En este punto, cabe destacar el espíritu del mensaje del Tedeum como un “desafío a hacer un profundo replanteo, a resignificar toda nuestra vida, como personas y como Nación, desde el gozo de Cristo resucitado para permitir que brote la esperanza de vivir como una verdadera comunidad”.

Concluida la ceremonia religiosa, las autoridades se trasladaron al palco oficial, ubicado en Diagonal Sarmiento e Ignacio de la Roza, para presenciar el desfile cívico militar, que comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda de Música de la Policía de San Juan.

Estuvieron en el acto, además del gobernador Uñac, acompañado por su esposa Silvana Rodríguez, el vicegobernador y presidente Nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni y su esposa, Estela Aubone; el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo de Sanctis y la intendenta de Caucete, Romina Rosas, entre otros funcionarios.

A su llegada, el primer mandatario agradeció la presencia de autoridades y demás asistentes al acto y expresó que “este es un día más que importante. A 213 años de aquella gesta patriótica, tenemos que recuperar ese legado y hacer que esta patria tenga espacio para todos. Consolidar lo construido r ir por las cosas que nos faltan”.

“Festejar hoy es muy importante, me alegra mucho que sea en Caucete en esta oportunidad”, manifestó Uñac y felicitó a las autoridades y vecinos del departamento “que siempre me recibieron y me trataron muy bien”, dijo.

Con respecto a la Homilía, el gobernador se refirió al mensaje de monseñor: “A 40 años de democracia ininterrumpida tenemos que dejar de pelear y eso es una tarea a desarrollar entre todos. Monseñor habló de lo que tiene que hacer el gobierno, que obviamente también lo tiene que hacer la sociedad. Son esfuerzos conjuntos, pero nada de dejar de lado las responsabilidades que los dirigentes políticos tenemos en todo esto. Creo que San Juan ha logrado mejores índices en lo que se lo pueda mirar que cualquier otra provincia argentina”, concluyó.

Sobre el mediodía comenzó el desfile, desde Diagonal Sarmiento, entre calles Aberastain y Comandante Cabot, con la participación de establecimientos escolares, instituciones culturales; colectividades; fuerzas militares, de seguridad, policiales y Servicio Penitenciario Provincial; Confederación Gaucha Argentina y Federación Gaucha de San Juan.

Un momento emotivo se vivió cuando, ante el paso de los Héroes de Malvinas, el gobernador Sergio Uñac bajó del palco, detuvo el desfile y habló con el excombatiente sanjuanino Héctor Naveda, manifestando su agradecimiento por defender la Patria Argentina en Malvinas.

Además, estuvo presente Carlos “Tula” Pascual, reconocido hincha argentino que recibió una distinción por su participación alentando a la Selección en el marco del Mundial Sub 20.

Además de las autoridades mencionadas, asistieron senadores y diputados nacionales; el jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, Juan Manuel Labrousse; ministros y secretarios de Estado del Poder Ejecutivo y Judicial de la Provincia; diputados provinciales; jefes de Fuerzas Armadas y de Seguridad con asiento en la provincia; intendentes; rectores de las universidades Nacional de San Juan y Católica de Cuyo; presidentes del Concejo Deliberante y concejales de Caucete; secretarios y directores del Poder Ejecutivo Provincial; presidentes de cámaras empresariales y gran cantidad de público.

Qué sucedió en San Juan el 25 de Mayo de 1810

Las noticias sobre lo ocurrido el día 25 de mayo de 1810 llegan a San Juan tiempo después teniendo en la cuenta la distancia y que las comunicaciones eran muy diferentes.

Un 17 de junio llegó correo de Buenos Aires. Fueron una proclama, un bando y un escrito mencionando los diferentes acontecimientos sucedidos durante la semana de mayo junto a una Circular fechada el 27 de mayo. Esta última establecía un reconocimiento a la Junta de Gobierno y solicitaba la elección de un diputado que representara al pueblo ante el Congreso General.

La Revolución de Mayo gestó los principios democráticos como la soberanía popular, un gobierno democrático, la forma republicana, un sistema representativo y un régimen federal. Hechos que se concretaron con el pasar de los años.