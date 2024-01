Luck Ra se une a Khea en “Hola perdida”

“Hola perdida… Este tema es para vos, que no me llamás todavía”, introduce el cordobés a esta canción, que más que historia es un testimonio de un amor que quiere volver a ser, que va por una nueva y definitiva oportunidad. “Hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida / Volví para volver a hacerte mía porque un amor así no se olvida”, entona un Luck Ra que no baja los brazos y va por la reconquista. Porque si algo nos enseñó el cuarteto a lo largo de su rica historia es que donde hay fuego, cenizas quedan.

Esta afirmación le calza justo a un romántico como Khea, quien dentro del universo trap supo interpretar como nadie las idas y vueltas del corazón. Ahora, aporta su flow con mucha soltura, como si toda la vida hubiera cantado esta música con sabor a fernet. Incluso hasta se anima a citar un tema de su propia cosecha, en un guiño que dejó por ahí solo para entendidos. “Esa no se la esperaban, eh”, cierra Luck Ra con complicidad y ante los aplausos de su gente, que celebraron este junte fortuito.