Marcelo Casiva presenta su quinto libro: «Protegidos»

Marcelo Casiva es escritor del departamento de San Martín, en la provincia de San Juan, Argentina.

Autor de «Mi superhéroe comenzó a sonreír». «Casi ácido, casi loco». «Desafiando al silencio». «Maravilloso Mundo».

«Protegidos» es una historia de resiliencia y sueños cumplidos.

Todo comenzó con el accidente que tuvo en el año 2021, iba en moto y un auto dobló en U, sin mirar, ni cerciorarse si alguien podía venir transitando y fue así como que terminó casi un mes en el Hospital Guillermo Rawson, la odisea de todas las complicaciones, físicas, anímicas, psicológicas, económicas.

En el Audio, escuchamos a Marcelo Casiva.

El autor sanjuanino presentó el libro el sábado 8 de noviembre en la ciudad Capital sanjuanina, asistieron El Comisario Mayor Lic. En Seguridad Ciudadana Ricardo Díaz. Representantes de una empresa que además de vender motos y cascos, aconseja. Y Guillermo Chirino, presidente de la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza. Guillermo perdió un hijo en un accidente, fue impactado su vehículo desde atrás por un móvil comunal de Villa Krause, padre e hijo salieron despedidos del auto, Lautaro de tan solo 12 años de edad, no sobrevivió.

Marcelo Casiva presentará en el departamento de San Martín su libro «Protegidos», para que toda la comunidad participe y puedan tener empatía con los familiares que perdieron un ser querido. Para reflexionar que debemos conducir, siempre con responsabilidad, y estar informándonos.

Marcelo Casiva tiene su propia Editorial, trabaja en la municipalidad de San Martín produciendo, editando y creando la programación, Junto a Jésica Pelayes Coordinadora del Polo Audiovisual se sienten orgullosos de lo logrado hasta este momento. La comuna sanmartiniana es la primera en toda la provincia de San Juan, de tener su propio canal de streaming.