Marcelo Orrego se reunió en Vancouver con autoridades de Fluor y conoció el modelo 3D del proyecto minero Vicuña

En el marco de su agenda en Vancouver, Canadá, el gobernador Marcelo Orrego se reunió con autoridades de la empresa Fluor: Leonardo Kaid, Vancouver General Manager; Peter Gopfert, Vicuna Project Director; Alex Azparrent, Vicuna Supply Chain Director; Fernando Figueroa, Vicuna Deputy Project Director; y Pablo Latus, Vicuna Project Process Manager.

Durante el encuentro, los representantes de la firma —que tiene a su cargo el diseño, la gestión de obra y las contrataciones vinculadas a la construcción de la mina Vicuña en San Juan— presentaron al gobernador un modelo 3D en el que se detallan los principales aspectos constructivos y los procesos previstos para el desarrollo de la futura mina en la provincia.