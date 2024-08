María Corina Machado rechazó las propuestas de Lula sobre repetir elecciones o formar un gobierno de coalición en Venezuela

La líder opositora explicó que no se puede comparar lo que sucede en su país con otras naciones donde las organizaciones que detentan el poder no están involucradas en temas criminales: “Este no es el caso de Venezuela”.

“Hay que tener cuidado con los ejemplos a los que se hace referencia sobre gobiernos de coalición”, mencionó, haciendo una clara referencia a las diferencias fundamentales entre las situaciones de otros países y la de Venezuela.

“Estamos dispuestos a dar garantías y salvaguardas, nosotros no vamos a iniciar un proceso de venganza, todo lo contrario”, afirmó, sugiriendo la necesidad de un enfoque diferente para resolver la crisis venezolana. Su mensaje fue claro: no se busca la revancha, sino un cambio que permita una transición pacífica sin animosidades.

Fuente: Infobae