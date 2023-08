Marra: “No pasa nada, lo vamos a cerrar”

El candidato a jefe de Gobierno anticipó los planes de gobierno de la Libertad Avanza para el Instituto Nacional del Cine. El candidato a Presidente anticipó que también planea cerrar la TV Pública y la agencia de noticias Télam.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzó un concurso para ocupar 108 cargos vacantes en la planta permanente. La inscripción electrónica para los postulantes comenzará el próximo 22 de agosto y culminará el 25 a las 16, según la resolución 1180/2023, firmada por Nicolás Batlle -presidente del Instituto- y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La apertura del concurso provocó la reacción del dirigente libertario Ramiro Marra, quien respondió un tuit que difundía la nueva contratación estatal. “No pasa nada, lo vamos a cerrar”, dijo. Además de ser candidato a jefe de Gobierno porteño, Marra es uno de los hombres de confianza de Javier Milei, el candidato presidencial que ganó las elecciones PASO del domingo pasado.

El propio Milei ya había anticipado sus planes para el INCAA en una entrevista concedida ayer al periodista Baby Etchecopar. “Lo vamos a cerrar, igual que la Televisión Pública, igual que Télam”, afirmó. Al respecto, coincidió con el conductor de A24 al decir que el instituto “siempre responde a quien está en el poder” y señaló que este es uno de los motivos por los cuales planea su exclusión de la órbita del Estado.

“El segundo motivo por el que lo vamos a cerrar es que genera déficit”, dijo.Y siguiendo la línea de su proyecto económico, el postulante presidencial libertario fundamentó: “Si genera déficit, es porque vos no generás un producto apetecible para el mercado”. “En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra, es porque justamente está financiada por un subsidio, por eso de alguna manera alguien lo tiene que pagar”, completó.

La promesa de gobierno de La Libertad Avanza para el ámbito cultural llega horas después de que otra propuesta del partido generara controversias. Es que Milei también anunció que cerrará el ministerio de Ciencia y Técnica y privatizará el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el organismo que emplea a los científicos e investigadoras. Y justificó esa decisión al afirmar que “no se nota” el aporte de los profesionales del sector al desarrollo de la sociedad y puso en duda “su productividad”. “Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas. Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, cerró con una cita bíblica el precandidato presidencial más votado del país en las PASO.

El INCAA, o Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es un organismo público encargado de fomentar y apoyar la producción cinematográfica y audiovisual del país. Fundado en 1968, su misión principal es promover la industria del cine nacional, garantizando la producción, distribución y exhibición de obras argentinas, y contribuyendo al desarrollo y consolidación del cine como forma de expresión cultural.

Además de financiar proyectos cinematográficos, el INCAA organiza festivales, concursos y capacitaciones para profesionales del sector. También se encarga de la preservación del patrimonio fílmico argentino, garantizando que las futuras generaciones puedan disfrutar de las obras que han marcado la historia del cine en Argentina. Con una visión integral, este instituto juega un papel fundamental en la promoción y difusión del séptimo arte en el territorio argentino.

