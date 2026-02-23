Más de 10.000 personas disfrutaron una nueva edición de Tardecitas de Verano en el Parque de Rivadavia
Con una gran convocatoria de sanjuaninos, se llevó adelante una nueva edición de Tardecitas de Verano en el Parque de Rivadavia, consolidándose una vez más como una de las propuestas culturales y recreativas más convocantes organizadas por el municipio.
La jornada, desarrollada en la tarde-noche del domingo, reunió a más de 10.000 personas que se acercaron hasta el parque para compartir una propuesta pensada para toda la familia, con música en vivo, danzas, feria de emprendedores y diversas actividades recreativas al aire libre.
Sobre el escenario principal se presentaron Leo Jorquera, Decime Chango, Los Videla, La Joda y Omega, quienes aportaron ritmo y energía a una tarde-noche marcada por el buen clima. A su vez, academias de danza como Renacimiento Gaucho, Chakay Manta, Semillas de Vida y Panambi (salsa y bachata) ofrecieron intervenciones artísticas que fueron acompañadas por el público presente.
En paralelo, la feria de emprendedores sumó color y movimiento a la propuesta, con stands de productos locales, artesanías, diseño y gastronomía, generando un espacio de visibilización y promoción para el trabajo de emprendedores del departamento.