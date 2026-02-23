Más de 10.000 personas disfrutaron una nueva edición de Tardecitas de Verano en el Parque de Rivadavia

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
tardecitas 1

Con una gran convocatoria de sanjuaninos, se llevó adelante una nueva edición de Tardecitas de Verano en el Parque de Rivadavia, consolidándose una vez más como una de las propuestas culturales y recreativas más convocantes organizadas por el municipio.

La jornada, desarrollada en la tarde-noche del domingo, reunió a más de 10.000 personas que se acercaron hasta el parque para compartir una propuesta pensada para toda la familia, con música en vivo, danzas, feria de emprendedores y diversas actividades recreativas al aire libre.

Sobre el escenario principal se presentaron Leo Jorquera, Decime Chango, Los Videla, La Joda y Omega, quienes aportaron ritmo y energía a una tarde-noche marcada por el buen clima. A su vez, academias de danza como Renacimiento Gaucho, Chakay Manta, Semillas de Vida y Panambi (salsa y bachata) ofrecieron intervenciones artísticas que fueron acompañadas por el público presente.

En paralelo, la feria de emprendedores sumó color y movimiento a la propuesta, con stands de productos locales, artesanías, diseño y gastronomía, generando un espacio de visibilización y promoción para el trabajo de emprendedores del departamento.

Más historias

Mio pilotos

Federico Battezzati y Lucas Herrera

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
feria riv 2

Rivadavia Activa llenó de vida la Plaza Madre Universal

EL REPORTERO 23 de febrero de 2026
Miodowsky calles

Miodowsky visitó a los vecinos del barrio Posta del Ángel y anunció la pavimentación de sus calles

EL REPORTERO 21 de febrero de 2026