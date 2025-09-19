Maxi Zacarías dona pelucas a mujeres que perdieron su cabello

Maxi Zacarías, es un reconocido peluquero de la provincia de San Juan, lleva muchísimos años en la profesión.

Es parte de Cadena de Favores en la Argentina, el objetivo, conseguir cabello que donen las personas para hacer pelucas «sin costo alguno».

Las mujeres con cáncer u otra problemática de salud podrán usarlas, hasta que vuelva a crecer su propio pelo.

En el Audio, Maxi Zacarías nos cuenta parte de esta obra maravillosa que lleva adelante.