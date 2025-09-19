Orrego recibió la visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025
Orrego Catalan

El gobernador Marcelo Orrego recibió la visita del ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán en la jornada de este viernes.

La ocasión sirvió además para que se abordaran temas importantes relacionados a la provincia de San Juan.

Posteriormente, recorrieron el complejo del programa que se gestionó desde la Provincia en el departamento de Chimbas, Casa Activa.

Cabe destacar que, luego del traspaso que hizo Nación a la Provincia, Casa Activa Chimbas se destinará a crear un Centro de Atención Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, modelo en Latinoamérica.

Más historias

Maxi pelu

Maxi Zacarías dona pelucas a mujeres que perdieron su cabello

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025
Orrego cierre

Culminó la Semana de la Educación Inicial 2025, bajo el lema “Sembrando infancia, cosechando futuro”

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025
Orrego hidro

Concluye la modernización de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum tras 36 años sin reformas

EL REPORTERO 19 de septiembre de 2025