Miércoles en acción

EL REPORTERO 29 de septiembre de 2025
accion riv

En el marco del programa Rivadavia Es Acción, cada miércoles de 9 a 11 hs en el Paseo Sarmiento realizamos una campaña de salud abierta a la comunidad.

📌 ¿Qué podés hacer?

• Testeos rápidos de infecciones de transmisión sexual (ITS)

• Controles de signos vitales

• Asesoramiento gratuito de personal de enfermería

Esta iniciativa busca acercar recursos, información y prevención a los vecinos, fortaleciendo el cuidado de la salud con acciones concretas.

¡Te esperamos para seguir cuidándonos entre todos! 🙌🏼

