Miodowsky: «Lo que hicimos en el 2025»

EL REPORTERO 12 de marzo de 2026
hicimos

Un año de trabajo y resultados para Rivadavia 🫱🏻‍🫲🏼

Durante 2025 avanzamos con obras, mejoras en los servicios y acciones concretas que transforman la vida cotidiana de nuestros vecinos.

Más pavimento, veredas, recuperación de espacios públicos, nuevas movilidades municipales y proyectos que fortalecen el crecimiento del departamento.

Cada obra y cada decisión forman parte de una gestión que trabaja todos los días para seguir construyendo un Rivadavia mejor.

Deslizá y conocé algunos de los avances más importantes que logramos. ➡️

#AperturaDeSesionesOrdinarias2026

