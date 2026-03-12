Miodowsky: «Lo que hicimos en el 2025»
Un año de trabajo y resultados para Rivadavia
Durante 2025 avanzamos con obras, mejoras en los servicios y acciones concretas que transforman la vida cotidiana de nuestros vecinos.
Más pavimento, veredas, recuperación de espacios públicos, nuevas movilidades municipales y proyectos que fortalecen el crecimiento del departamento.
Cada obra y cada decisión forman parte de una gestión que trabaja todos los días para seguir construyendo un Rivadavia mejor.
